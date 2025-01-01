Спектакль В списках не значился

Спектакль Максима Лакомкина по мотивам романа Бориса Васильева предлагает новый взгляд на события прошлого через призму современности. Это история любви молодого лейтенанта Коли Плужникова и юной Мирры, разворачивающаяся на фоне героической обороны Брестской крепости.
Свет в темноте
Даже в самых мрачных обстоятельствах можно найти что-то светлое и доброе. Постановка напоминает о том, как важно сохранять человечность и стремление к любви, даже когда мир вокруг рушится.
Выбор героя
Режиссер Максим Лакомкин акцентирует внимание на вопросе героизма и нравственного выбора: «Каждый мужчина с рождения готовит себя к подвигу – и однажды мы можем встать перед выбором. В этот момент надо без колебаний уметь принять верное решение».
Ощущение неразрывности истории
Спектакль создает уникальную атмосферу, объединяющую прошлое и настоящее, подчеркивая, что подвиги и героизм не теряют актуальности, каким бы ни было время.