Спектакль В списках не значился

Новый взгляд на роман Бориса Васильева

Спектакль Максима Лакомкина по мотивам романа Бориса Васильева предлагает новый взгляд на события прошлого через призму современности. Это история любви молодого лейтенанта Коли Плужникова и юной Мирры, разворачивающаяся на фоне героической обороны Брестской крепости.

Свет в темноте

Даже в самых мрачных обстоятельствах можно найти что-то светлое и доброе. Постановка напоминает о том, как важно сохранять человечность и стремление к любви, даже когда мир вокруг рушится.

Выбор героя

Режиссер Максим Лакомкин акцентирует внимание на вопросе героизма и нравственного выбора: «Каждый мужчина с рождения готовит себя к подвигу – и однажды мы можем встать перед выбором. В этот момент надо без колебаний уметь принять верное решение».

Ощущение неразрывности истории

Спектакль создает уникальную атмосферу, объединяющую прошлое и настоящее, подчеркивая, что подвиги и героизм не теряют актуальности, каким бы ни было время.