«Одолеем Бармалея!» — недетская версия по мотивам К. И. Чуковского

В марте 2022 года исполнится 140 лет со дня рождения любимого сказочника всей советской детворы — Корнея Ивановича Чуковского. Его произведения, такие как «Мойдодыр», «Тараканище», «Крокодил» и «Айболит», стали неотъемлемой частью детства многих поколений. Эти поучительные истории учили нас, что добро всегда побеждает зло, и были частью волшебного мира, в котором дети могли верить в чудеса.

Забытая часть сказки Чуковского

Однако, когда мы выросли, вера в сказки ушла, хотя их миражи остались в памяти. Чуковский написал не только известную сказку про Айболита, но и продолжение, которое стало малоизвестным, а фактически и запрещенным. Это продолжение не было доступно для детей, но его содержание не менее увлекательно.

Взрослая версия «Одолеем Бармалея!»

Театр представляет взрослую версию этой скрытой истории — «не по-детски засекреченной» истории про доброго Айболита и злого Бармалея. Спектакль предлагает новый взгляд на известные персонажи, передавая их в более серьезном и зрелом контексте, который пробуждает в зрителях воспоминания о детских страхах и надеждах, а также позволяет взглянуть на знакомые сюжеты с другой стороны.