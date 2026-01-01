Спектакль Литературные посиделки «О любви!»

Литературные посиделки «О любви!» в театре на Трубной

В этот вечер в театре на Трубной мы будем говорить о любви во всех ее проявлениях. «Любовь есть жизнь. Всё, всё, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю», — отметил Лев Толстой, и мы с ним согласны. Любовь — это самое большое и бесконечное слово, это взаимность и свет.

Главная тема вечера

Взаимность станет центральной темой нашего События. Мы окунемся в вымышленные и реальные истории любви и узнаем секреты настоящих чувств из произведений Набокова, Платонова и Рождественского.

Музыкальный раздел

Живая музыка в исполнении талантливых музыкантов: Марии Пановой (скрипка), Алеси Черкасовой (пиано) и Анны Гавриловой (гобой) создаст атмосферу красоты и гармонии, помогая раскрыть тему вечера еще глубже.

Под сводами театра

Мы приглашаем вас впустить любовь в себя, согреть сердца и наполнить душу улыбками. В этот вечер будет много света, добра и мудрости. Вместе создадим пространство, наполненное истинной красотой русского языка и литературы!