Спектакль Есенин. Автограф

Музыкальный спектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина

Постановка Детского театра А-Я

Спектакль рассказывает о жизни и творческом пути Сергея Есенина, раскрывая разные грани его личности. Кто он — златокудрый мальчик, воспевающий природу и крестьянскую Русь? Эпатажный московский хулиган и скандалист? Или мрачный философ, ведущий диалог с Черным человеком?

Материал

В основу спектакля легла автобиография Есенина, а также песни, написанные на его стихи. Через музыку и поэзию зрители смогут прочувствовать весь спектр переживаний и противоречий этого выдающегося поэта.