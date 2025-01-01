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Есенин. Автограф
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Киноафиша Есенин. Автограф

Спектакль Есенин. Автограф

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина

Постановка Детского театра А-Я

Спектакль рассказывает о жизни и творческом пути Сергея Есенина, раскрывая разные грани его личности. Кто он — златокудрый мальчик, воспевающий природу и крестьянскую Русь? Эпатажный московский хулиган и скандалист? Или мрачный философ, ведущий диалог с Черным человеком?

Материал

В основу спектакля легла автобиография Есенина, а также песни, написанные на его стихи. Через музыку и поэзию зрители смогут прочувствовать весь спектр переживаний и противоречий этого выдающегося поэта.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Есенин. Автограф Есенин. Автограф Есенин. Автограф

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