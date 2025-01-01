Спектакль Питер Пэн

Загадочная страна Нетландия — настоящий рай для мальчишек!

Пираты, индейцы, феи — манящий мир приключений и волшебства, который ты сможешь исследовать вместе с артистами театра МОСТ.

Питер Пэн: мальчик, который не хочет взрослеть

Вместе с тобой будет Питер Пэн — мальчик, который не желает взрослеть. Ты попадешь в мир фантазий и приключений, где будешь сражаться с опасным Капитаном Крюком.

Испытания на смекалку и отвагу

Тебя ждут увлекательные испытания, в которых тебе придется проявить смекалку и отвагу, чтобы помочь юным жителям Нетландии победить Крюка и его пиратов!