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Питер Пэн
Билеты от 1000₽
Киноафиша Питер Пэн

Спектакль Питер Пэн

Постановка
МОСТ. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Загадочная страна Нетландия — настоящий рай для мальчишек!

Пираты, индейцы, феи — манящий мир приключений и волшебства, который ты сможешь исследовать вместе с артистами театра МОСТ.

Питер Пэн: мальчик, который не хочет взрослеть

Вместе с тобой будет Питер Пэн — мальчик, который не желает взрослеть. Ты попадешь в мир фантазий и приключений, где будешь сражаться с опасным Капитаном Крюком.

Испытания на смекалку и отвагу

Тебя ждут увлекательные испытания, в которых тебе придется проявить смекалку и отвагу, чтобы помочь юным жителям Нетландии победить Крюка и его пиратов!

Режиссер
Мария Самсонова
В ролях
Алексей Нестеренко
Василий Коковин
Роман Зуев
Василина Козачук
Анна Голотова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн

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