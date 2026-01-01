Спектакль Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные в Петербурге»

БеспринцЫпные чтения в Санкт-Петербурге

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» 21 февраля посетит историческую родину Александра Цыпкина с уникальной программой «БеспринцЫпные в Петербурге». Это будет не просто очередное чтение, а захватывающее событие, в котором примут участие не только сам автор, но и известные актеры.

Участники вечера

По сцене будут бродить слова из уст актрисы Кристины Бабушкиной, сыгравшей Валю Хадякову, и актера Максима Лагашкина, который воплотил на экране продюсера Сергея. Вместе они представят оригинальные рассказы о москвичах в Петербурге и питерцах в Москве. Подобная тема не оставляет Цыпкина равнодушным, и он готов поделиться новыми историями, которые никто еще не слышал в Петербурге.

О проекте

«БеспринцЫпные чтения» – это один из самых ярких литературно-театральных проектов последнего времени, который был создан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Уникальность проекта заключается в том, что современные авторы читают свои произведения со сцены в исполнении ведущих российских актеров.

Достижения проекта

Свыше тысячи выступлений прошло по всей стране и за ее пределами.

Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения» стал культовым городским мероприятием, проходя восемь раз в Саду Эрмитаж.

Проект открыл более 100 новых авторов современной прозы.

Реализовано свыше 50 театральных постановок и экранизаций.

Выпущено 7 сборников современных авторов и 10 книг самого Александра Цыпкина.

Длительность и формат

Мероприятие продлится 1 час 40 минут, и зрителей ожидают не только литературные открытия, но и возможность познакомиться с новыми гранями творчества любимых актеров.