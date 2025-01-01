Спектакль Чего хотят женщины?

Тренинг «Тайны женской природы» в Москве

Пять девушек собрались в аудитории на авторский тренинг известного психолога Марго. На этом уникальном мероприятии они раскроют свои секреты — смешные, странные, стыдные и удивительные. Каждая из участниц стремится понять себя и свои желания, что создаёт атмосферу откровенности и искренности.

О чем будет тренинг?

На тренинге под руководством Марго участницы смогут поделиться своими переживаниями, а также задать вопросы, на которые искренне хотят получить ответы. Это специализированное мероприятие поможет каждому найти свой путь к самопознанию и гармонии.

Важное дополнение

После спектакля всех желающих ждёт беседа с сексологом Еленой Бэкман. Это отличная возможность обсудить темы, которые волнуют и вдохновляют участников, за бокалом бесплатного напитка.

Кастинг выступающих

Марго - Светлана Рубан

- Светлана Рубан Наташа - Надежда Алёхина

- Надежда Алёхина Ольга - Ярослава Славская

- Ярослава Славская Даша - Елена Просветова / Елена Серегина

- Елена Просветова / Елена Серегина Лена - Евгения Чуйкова

- Евгения Чуйкова Вера - Лилия Константиниди

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события, где открытие и самовыражение станут основными темами обсуждения!