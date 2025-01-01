Меню
Чего хотят женщины?
Киноафиша Чего хотят женщины?

Спектакль Чего хотят женщины?

18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Тренинг «Тайны женской природы» в Москве

Пять девушек собрались в аудитории на авторский тренинг известного психолога Марго. На этом уникальном мероприятии они раскроют свои секреты — смешные, странные, стыдные и удивительные. Каждая из участниц стремится понять себя и свои желания, что создаёт атмосферу откровенности и искренности.

О чем будет тренинг?

На тренинге под руководством Марго участницы смогут поделиться своими переживаниями, а также задать вопросы, на которые искренне хотят получить ответы. Это специализированное мероприятие поможет каждому найти свой путь к самопознанию и гармонии.

Важное дополнение

После спектакля всех желающих ждёт беседа с сексологом Еленой Бэкман. Это отличная возможность обсудить темы, которые волнуют и вдохновляют участников, за бокалом бесплатного напитка.

Кастинг выступающих

  • Марго - Светлана Рубан
  • Наташа - Надежда Алёхина
  • Ольга - Ярослава Славская
  • Даша - Елена Просветова / Елена Серегина
  • Лена - Евгения Чуйкова
  • Вера - Лилия Константиниди

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события, где открытие и самовыражение станут основными темами обсуждения!

Режиссер
Япро Дакшин
В ролях
Светлана Рубан
Надежда Алехина
Ярослава Славская
Елена Просветова

Октябрь
8 октября среда
20:30
Арт-пространство «Твой театр» Москва, Ленинградский просп., 31, стр. 3
от 1200 ₽

Фотографии

Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины?

