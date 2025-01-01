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Винни-Пух
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Спектакль Винни-Пух

Постановка
Малый театр кукол МТК 0+
Режиссер Алексей Синицин, Чакчи Фросноккерс
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Возвращение в детство с героями любимой сказки А. Милна

Всем известная история медвежонка Пуха, который совсем не хочет взрослеть, вновь оживает на сцене. Спектакль, основанный на классической повести А. Милна, приглашает зрителей всех возрастов в волшебный мир сказочного леса.

Для кого предназначен спектакль?

Это представление рекомендовано тем, кто:

  • Любит утренние визиты к друзьям;
  • Заботится о мудрости в жизни;
  • Наслаждается детством или скучает по нему.

О чем спектакль?

Веселая ностальгическая история расскажет о приключениях медвежонка Винни Пуха и его друзей. Зрители смогут увидеть, как герои сталкиваются с различными забавными ситуациями, находят решения и учатся дружбе и взаимопомощи.

Возрастные рекомендации

Спектакль подходит для детей от 3 лет, а также их родителей, бабушек и дедушек. Это прекрасная возможность провести время в кругу семьи и вспомнить о беззаботных днях детства.

Не упустите шанс!

Приходите на спектакль и погружайтесь в атмосферу детства, приключений и дружбы. Винни Пух и его друзья ждут вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
13:00 от 1000 ₽

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