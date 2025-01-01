Музыкальный спектакль «Лица России» от Ансамбля Дмитрия Покровского в Музыкальной квартире на Тверской

Русский музыкальный фольклор удивительно красив, богат и разнообразен. К сожалению, многие из нас не знакомы с глубинной народной культурой, её стилями и традициями. Каждая музыкальная традиция имеет свой неповторимый характер, обаяние и энергетику. Ансамбль Дмитрия Покровского приглашает зрителей на уникальные концерты, которые откроют перед ними мир подлинного фольклора.

История ансамбля

Созданный в 1973 году Д.В. Покровским, ансамбль стал первым в мире, кто объединил научное изучение фольклора с его профессиональным исполнением. Эта уникальная школа освоения народного пения продолжает оставаться единственной в своём роде.

Виртуозное исполнение

Ансамбль славится виртуозным владением различными народными стилями, органичным соединением традиционной и авторской музыки с элементами живой импровизации. Каждая программа ансамбля — это настоящий музыкальный спектакль, в котором зрители погружаются в атмосферу народной культуры через подлинные костюмы, песни и обряды, привезённые из фольклорных экспедиций.

О программе «Лица России»

Программа «Лица России» посвящена стилевому разнообразию традиционной русской музыкальной культуры. В ней представлены песни, танцы и обряды из разных областей страны, а также авторская музыка, вдохновлённая народным искусством.

Казачья музыкальная культура: включает исторические протяжные песни донских казаков, воинские и игровые песни кубанских казаков, а также былины и романсы терских казаков.

Песни и обряды юго-западных областей России (Полесье): в этом регионе сохранились древние песни и обряды, уходящие корнями в язычество.

Песни семейских Забайкалья: уникальный стиль мужского пения, созданный старообрядцами, переселившимися в Сибирь.

Песни русского севера: яркие фрагменты свадебного обряда.

Песни юга России: проникновенная лирика, виртуозные наигрыши и весёлая пляска объединены в южнорусской музыкальной традиции.

Фрагменты из Русских циклов И. Стравинского: народные тексты, а также фрагменты из сюиты А. Раскатова «Голоса замёрзшей земли».

Не упустите возможность насладиться великолепным музыкальным спектаклем и погрузиться в богатство русской народной культуры!