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Лица России
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Лица России

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Лица России» от Ансамбля Дмитрия Покровского в Музыкальной квартире на Тверской

Русский музыкальный фольклор удивительно красив, богат и разнообразен. К сожалению, многие из нас не знакомы с глубинной народной культурой, её стилями и традициями. Каждая музыкальная традиция имеет свой неповторимый характер, обаяние и энергетику. Ансамбль Дмитрия Покровского приглашает зрителей на уникальные концерты, которые откроют перед ними мир подлинного фольклора.

История ансамбля

Созданный в 1973 году Д.В. Покровским, ансамбль стал первым в мире, кто объединил научное изучение фольклора с его профессиональным исполнением. Эта уникальная школа освоения народного пения продолжает оставаться единственной в своём роде.

Виртуозное исполнение

Ансамбль славится виртуозным владением различными народными стилями, органичным соединением традиционной и авторской музыки с элементами живой импровизации. Каждая программа ансамбля — это настоящий музыкальный спектакль, в котором зрители погружаются в атмосферу народной культуры через подлинные костюмы, песни и обряды, привезённые из фольклорных экспедиций.

О программе «Лица России»

Программа «Лица России» посвящена стилевому разнообразию традиционной русской музыкальной культуры. В ней представлены песни, танцы и обряды из разных областей страны, а также авторская музыка, вдохновлённая народным искусством.

  • Казачья музыкальная культура: включает исторические протяжные песни донских казаков, воинские и игровые песни кубанских казаков, а также былины и романсы терских казаков.
  • Песни и обряды юго-западных областей России (Полесье): в этом регионе сохранились древние песни и обряды, уходящие корнями в язычество.
  • Песни семейских Забайкалья: уникальный стиль мужского пения, созданный старообрядцами, переселившимися в Сибирь.
  • Песни русского севера: яркие фрагменты свадебного обряда.
  • Песни юга России: проникновенная лирика, виртуозные наигрыши и весёлая пляска объединены в южнорусской музыкальной традиции.
  • Фрагменты из Русских циклов И. Стравинского: народные тексты, а также фрагменты из сюиты А. Раскатова «Голоса замёрзшей земли».

Не упустите возможность насладиться великолепным музыкальным спектаклем и погрузиться в богатство русской народной культуры!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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