Русский музыкальный фольклор удивительно красив, богат и разнообразен. К сожалению, многие из нас не знакомы с глубинной народной культурой, её стилями и традициями. Каждая музыкальная традиция имеет свой неповторимый характер, обаяние и энергетику. Ансамбль Дмитрия Покровского приглашает зрителей на уникальные концерты, которые откроют перед ними мир подлинного фольклора.
Созданный в 1973 году Д.В. Покровским, ансамбль стал первым в мире, кто объединил научное изучение фольклора с его профессиональным исполнением. Эта уникальная школа освоения народного пения продолжает оставаться единственной в своём роде.
Ансамбль славится виртуозным владением различными народными стилями, органичным соединением традиционной и авторской музыки с элементами живой импровизации. Каждая программа ансамбля — это настоящий музыкальный спектакль, в котором зрители погружаются в атмосферу народной культуры через подлинные костюмы, песни и обряды, привезённые из фольклорных экспедиций.
Программа «Лица России» посвящена стилевому разнообразию традиционной русской музыкальной культуры. В ней представлены песни, танцы и обряды из разных областей страны, а также авторская музыка, вдохновлённая народным искусством.
Не упустите возможность насладиться великолепным музыкальным спектаклем и погрузиться в богатство русской народной культуры!