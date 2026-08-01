Международный фестиваль «Фонд Бельканто — 20 лет». Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

Реквием Моцарта: Музыкальная драма ненаписанного

Сложно представить себе меломана, который не слышал бы Реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершённое произведение, над которым композитор работал до последних мгновений своей жизни, стало одним из знаковых в его творчестве и важнейшим вкладом в мировую культуру.

Необычный взгляд на духовную музыку

Реквием существенно отличается от ранних сочинений Моцарта. Если в юности он создал более 20 месс, то в зрелые годы почти не обращался к жанру духовной музыки. В этом произведении нет виртуозных арий и дуэтов, что делает его особенным.

Тайна создания

Заказ на Реквием поступил от таинственного незнакомца, и композитор был уверен, что пишет погребальную песнь для себя. Я чувствую это с такой уверенностью, что мне не требуется доказательств , - писал он. Эта уверенность придаёт музыке дополнительную глубину и значимость.

Лакримоза: Лирический центр

Трепетная Лакримоза — сердце всего Реквиема. Она стала одной из последних частей, написанных Моцартом в начале декабря 1792 года. За день до своей кончины композитор вместе с друзьями пытался исполнить эту часть, но эмоции были столь сильны, что гений музыки разрыдался и не смог продолжить.

Исполнители

На сцене вас ждёт завораживающее исполнение:

Мультимедийная инсталляция Карел ван Хаутен

Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова

Художественный руководитель и дирижер, Заслуженный артист России, Заслуженный Артист Республики Абхазия Анатолий Судаков

Игорь Белоконь — орган

В программе

В программе прозвучит шедевр В. А. Моцарта, Реквием, который каждый раз становится особенным событием для публики и исполнителей.