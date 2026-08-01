Международный фестиваль «Фонд Бельканто — 20 лет». Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

Сложно представить себе меломана, который не слышал бы
Реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершённое произведение, над которым композитор работал до последних мгновений своей жизни, стало одним из знаковых в его творчестве и важнейшим вкладом в мировую культуру.
Реквием существенно отличается от ранних сочинений Моцарта. Если в юности он создал более 20 месс, то в зрелые годы почти не обращался к жанру духовной музыки. В этом произведении нет виртуозных арий и дуэтов, что делает его особенным.
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Реквием поступил от таинственного незнакомца, и композитор был уверен, что пишет
погребальную песнь для себя.
Я чувствую это с такой уверенностью, что мне не требуется доказательств, - писал он. Эта уверенность придаёт музыке дополнительную глубину и значимость.
Трепетная Лакримоза — сердце всего Реквиема. Она стала одной из последних частей, написанных Моцартом в начале декабря 1792 года. За день до своей кончины композитор вместе с друзьями пытался исполнить эту часть, но эмоции были столь сильны, что гений музыки разрыдался и не смог продолжить.
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В программе прозвучит шедевр В. А. Моцарта, Реквием, который каждый раз становится особенным событием для публики и исполнителей.