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Хиты "Radiohead". Simple Music Ensemble
Билеты от 1200₽
Киноафиша Хиты "Radiohead". Simple Music Ensemble

Хиты "Radiohead". Simple Music Ensemble

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Классика и современность: хиты Radiohead в исполнении Simple Music Ensemble

В Доме музыки состоится уникальный концерт ансамбля Simple Music Ensemble, который объединяет профессиональных музыкантов из разных стран. Это выступление будет посвящено знаменитой британской рок-группе Radiohead.

Важно отметить, что данный концерт не является трибьютом и не имеет цели воспроизвести оригинальные композиции группы. Пространство этого вечера откроет новый взгляд на музыку Radiohead, которая занимает значимое место в современной культуре.

Группа Radiohead, известная многим поклонникам благодаря медийному присутствию на телевидении и радио, а затем и в интернете, зарекомендовала себя как экспериментатор. За свою карьеру музыканты неоднократно меняли своё звучание, что позволило им сохранить уникальный статус в мире музыки. В условиях стремительных изменений шоу-бизнеса Radiohead остаётся «неповторимой» группой, всегда открытой к новым подходам.

В программе Simple Music Ensemble звучат хиты Radiohead, которые будут представлены в «более близком и собранном формате», сохраняя при этом эмоциональную глубину и узнаваемость оригиналов.

Репертуар ансамбля включает старинную музыку в аутентичном исполнении, классику и современные инструментальные направления. Девиз Simple Music Ensemble — «Простота как константа образа жизни». Этот коллектив нацелен на создание живого звука, внимание к деталям и музыки, которая продолжает звучать в сердце слушателей даже после завершения концерта.

Купить билет на концерт Хиты "Radiohead". Simple Music Ensemble

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Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1200 ₽

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