Леонид Овруцкий. Любовь
Билеты от 6000₽
Леонид Овруцкий. Любовь

6+
О концерте

Вечер с Леонидом Овруцким в Московском Планетарии

Концерт Леонида Овруцкого «Любовь» — это незабываемый вечер, посвящённый одному из самых важных и сложных чувств в жизни каждого человека. Здесь авторские композиции переплетаются с известными песнями, а личные истории и письма, когда-то изменившие судьбы людей, добавляют особую атмосферу.

Разнообразие любовных историй

Программа охватывает различные грани любви: от первой встречи до уроков, полученных от расставаний. Здесь можно услышать мелодии тихой, незаметной любви, а также ту, что перехватывает дыхание. Леонид Овруцкий затрагивает и любовь, в которую перестали верить, а также ту, что неожиданно возвращается.

Философия любви

«Мне хочется, чтобы люди вышли из зала с ощущением: любовь — это то, ради чего стоит жить. Чтобы те, кто любит, держались крепче, а те, кто потерял веру, снова её обрели. Самое ценное, что остаётся после нас — это любовь, которую мы дарили и которую испытывали», — делится мыслью Овруцкий.

Ценность внутри себя

«Любовь» — это приглашение напомнить, что искать её не нужно. Она уже есть внутри каждого из нас и всегда была рядом. Приходите и откройте своё сердце для новой волны чувств.

Июнь
Июль
26 июня пятница
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 6000 ₽
25 июля суббота
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 6000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге
