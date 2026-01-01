Алексей Петрухин

В Музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится концерт певца и композитора Алексея Петрухина. Он известен как многократный лауреат премий «Шансон года» и «Дорожное радио», а также участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса». В его репертуаре — песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом, такие как «Пластиночка», «А жизнь моя», «На коня бы да в степь» и «Распахнуты настежь двери». Песни Петрухина сочетают драйв рок-н-ролла, душевность шансона и зажигательность фолка. Концерт понравится тем, кто ценит живое исполнение и разнообразие музыкальных жанров.