Возвращение группы «Ленинград» в Москве!

После долгого перерыва легендарная группа «Ленинград» возвращается на большую сцену! Сергей Шнуров и его команда готовы вновь радовать слушателей своими зажигательными песнями.

Новый альбом и гастрольный тур

В 2024 году группа представила свой свежий альбом «Синяя богиня», что стало настоящим сюрпризом для поклонников. Гастрольный тур обещает быть наполнен яркими эмоциями, драйвом и непередаваемой атмосферой.

Не упустите шанс!

Зрителей ждут любимые хиты и уникальные музыкальные моменты. Группа «Ленинград» известна своими запоминающимися выступлениями, и теперь у вас есть возможность стать частью этого захватывающего шоу.

Время и место

Сбор гостей: 17:00

Начало: 20:00