Ленинград
Билеты от 3000₽
Киноафиша Ленинград

Ленинград

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Возвращение группы «Ленинград» в Москве!

После долгого перерыва легендарная группа «Ленинград» возвращается на большую сцену! Сергей Шнуров и его команда готовы вновь радовать слушателей своими зажигательными песнями.

Новый альбом и гастрольный тур

В 2024 году группа представила свой свежий альбом «Синяя богиня», что стало настоящим сюрпризом для поклонников. Гастрольный тур обещает быть наполнен яркими эмоциями, драйвом и непередаваемой атмосферой.

Не упустите шанс!

Зрителей ждут любимые хиты и уникальные музыкальные моменты. Группа «Ленинград» известна своими запоминающимися выступлениями, и теперь у вас есть возможность стать частью этого захватывающего шоу.

Время и место

Сбор гостей: 17:00
Начало: 20:00

Расписание

26 июня
Лукойл-арена Москва, Волоколамское ш., 69
20:00 от 3000 ₽

