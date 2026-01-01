Оповещения от Киноафиши
Билеты
Шоу Импровизаторы. 10 лет. Москва
Билеты от 1500₽
Киноафиша Шоу Импровизаторы. 10 лет. Москва

Шоу Импровизаторы. 10 лет. Москва

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Юбилейное шоу «Импровизаторы» в Live Арене

На сцене Live Арены в Москве пройдет юбилейное шоу «Импровизаторы». Этот уникальный проект, который отмечает 10 лет своего существования, предлагает зрителям стать непосредственными участниками создания комедийных сюжетов.

Что такое «Импровизаторы»?

Шоу «Импровизаторы» — это комедия, рождающаяся на глазах у публики. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун выступают без сценария, полагаясь только на воображение и поддержку зрителей.

Как проходит вечер?

Одной из главных особенностей шоу является то, что темы для шуток и перевоплощений предлагают сами зрители. Каждый зритель может стать соавтором этого безумного вечера, участвуя в процессе творчества прямо на сцене.

Для кого это шоу?

Шоу будет интриговать любителей импровизации и тех, кто не против быть вовлечённым в театральный процесс. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Обратите внимание: шоу имеет возрастное ограничение 18+.

Купить билет на концерт Шоу Импровизаторы. 10 лет. Москва

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря пятница
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1500 ₽

