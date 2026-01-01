Оповещения от Киноафиши
Лёгкое знакомство

Спектакль Лёгкое знакомство

Постановка
Сфера 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Мелодрама в «Сфере»

В театре «Сфера» состоится уникальная постановка, в которой мужчина и женщина встречаются поздно вечером в гостиничном ресторане. Это не просто случайная встреча — это встреча, наполненная напряжением и загадкой.

Непредсказуемый сюжет

Сложная динамика взаимоотношений между персонажами заставляет зрителя задаться вопросом: нравятся ли они друг другу или один из них просто играет? Словесный поединок, разворачивающийся между ними, отражает их взаимное притяжение, а также одиночество и стремление его преодолеть. В этом взаимодействии пронизывают страх и желание любви, что придаёт сюжету особую глубину.

Для любителей глубокой психологии

Эта постановка станет настоящим событием для тех, кто интересуется психологическими драмами и сложными человеческими отношениями. Вам предстоит наблюдать, как отношения, кажущиеся поверхностными, начинают медленно раскрываться, показывая истинные чувства и эмоции героев.

Не упустите возможность стать свидетелем этого увлекательного спектакля — возможно, он заставит вас переосмыслить собственные отношения и чувства.

Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽
12 марта четверг
20:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽
20 марта пятница
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽
3 апреля пятница
20:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽
28 апреля вторник
20:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽

Фотографии

Лёгкое знакомство Лёгкое знакомство Лёгкое знакомство

