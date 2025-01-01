Добрая и веселая история о приключениях снеговичков

«Школа снеговиков» — это яркое и жизнерадостное новогоднее представление для детей и их родителей, которое отправляет зрителей в волшебный мир Дедморозовки. Здесь Дед Мороз мечтает о внуках, а Снегурочка — о профессии учительницы. Вместе они решают открыть школу для будущих помощников, чтобы успеть поздравить всех детей на планете с Новым годом.

Сюжет

В сказочной деревне Дедморозовке накануне Нового года происходят необычные события: Дед Мороз и Снегурочка решают создать школу, где снеговики могут обучиться всем необходимым навыкам для того, чтобы помочь поздравить детей. Но на этом приключения не заканчиваются. Герои сталкиваются с трудностями и забавными ситуациями, обучая снеговиков самым важным для зимней страны знаниям. Ведь кроме праздников, всем нужно учиться и расти!

Для кого этот спектакль

Спектакль ориентирован, прежде всего, на детей в возрасте 5-12 лет и их родителей. В форме шутливой новогодней пародии авторы затрагивают актуальные вопросы современной школы, обсуждая, как сделать учебу действительно интересной и увлекательной. Маленькие зрители смогут сравнить свои уроки с уроками снеговиков, а также от души повеселиться вместе с родителями.

Режиссура и художественное оформление

Спектакль «Школа снеговиков» поставлен режиссером, заслуженным артистом России И. Шаповаловым. Художник-постановщик — И. Титоренко. Спектакль взял за основу сказочную повесть Андрея Усачева, что придает представлению особую атмосферу волшебства и новогоднего настроения.