Спектакль Ледяное сердце

Захватывающее приключение в зимней сказке

Погрузитесь в волшебный мир, где магия Нового года переплетается с увлекательными приключениями и неожиданными событиями!

Сюжет

Королевство ждет праздника и прихода Эльзы, но неожиданно все меняется с появлением Птицы Феникс. Эльза превращается в пламенную героиню, и Новый год оказывается под угрозой. Все вокруг тает – от снежинок до милого снеговика! Чтобы спасти праздник, юным зрителям вместе с героями предстоит:

Разгадать тайну исчезновения Эльзы.

Победить злую Ведьму.

Принять нового друга – Мэри.

Вместе со стихиями и мистическими жителями герои преодолеют препятствия и вернут волшебство праздника!

Что вас ждёт

Встреча с любимыми героями: Эльзой, Олафом, Анной и Кристофом.

Добрый сюжет с неожиданными поворотами.

Великолепные костюмы и декорации.

Увлекательные интерактивы и викторины для юных зрителей.

Волшебная музыка и песни, которые так полюбились детям.

Информация о шоу

Продолжительность: 55 минут.

55 минут. Возраст: 3–10 лет (категория 0+).

3–10 лет (категория 0+). Условия: дети до 4 лет проходят бесплатно с одним взрослым без предоставления отдельного места.

Это шоу станет идеальным новогодним подарком для всей семьи, наполнив сердца чудесами и радостью! Приходите и отправляйтесь в увлекательное зимнее приключение!