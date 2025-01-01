Меню
Ледяное сердце
Билеты от 790₽
Киноафиша Ледяное сердце

Спектакль Ледяное сердце

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Захватывающее приключение в зимней сказке

Погрузитесь в волшебный мир, где магия Нового года переплетается с увлекательными приключениями и неожиданными событиями!

Сюжет
Королевство ждет праздника и прихода Эльзы, но неожиданно все меняется с появлением Птицы Феникс. Эльза превращается в пламенную героиню, и Новый год оказывается под угрозой. Все вокруг тает – от снежинок до милого снеговика! Чтобы спасти праздник, юным зрителям вместе с героями предстоит:

  • Разгадать тайну исчезновения Эльзы.
  • Победить злую Ведьму.
  • Принять нового друга – Мэри.

Вместе со стихиями и мистическими жителями герои преодолеют препятствия и вернут волшебство праздника!

Что вас ждёт

  • Встреча с любимыми героями: Эльзой, Олафом, Анной и Кристофом.
  • Добрый сюжет с неожиданными поворотами.
  • Великолепные костюмы и декорации.
  • Увлекательные интерактивы и викторины для юных зрителей.
  • Волшебная музыка и песни, которые так полюбились детям.

Информация о шоу

  • Продолжительность: 55 минут.
  • Возраст: 3–10 лет (категория 0+).
  • Условия: дети до 4 лет проходят бесплатно с одним взрослым без предоставления отдельного места.

Это шоу станет идеальным новогодним подарком для всей семьи, наполнив сердца чудесами и радостью! Приходите и отправляйтесь в увлекательное зимнее приключение!

20 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽ 18:30 от 790 ₽
21 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 890 ₽ 16:00 от 790 ₽ 18:30 от 790 ₽
2 января
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:30 от 790 ₽

Фотографии

