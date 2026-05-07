Гамлет
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 1 час 40 минут
О спектакле

«Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова

Спектакль «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова становится третьим обращением Художественного театра к бессмертной пьесе Уильяма Шекспира. Эта работа обещает уникальный подход к известному сюжету, основанный на современных интерпретациях и музыкальном сопровождении.

Исторические постановки

В начале XX века знаменитый английский режиссер Эдвард Гордон Крэг представил «Гамлета» как мистерию. В его версии Эльсинор был не просто замком, а символом света и тьмы, представляющим видение датского принца, стремящегося очистить королевский дворец от скверны. Позже, в 2005 году, Юрий Бутусов создал поистине глубокий спектакль о тотальном одиночестве. Его Гамлет существовал в пустом пространстве, определяемом роком и внутренними борьбами, отвечая на вопрос «Быть или не быть?» с призывом «Будь, что будет».

Новая инсценировка

Что же ждет зрителей в новой интерпретации «Гамлета»? В этой инсценировке используются переводы Анны Радловой, Андрея Кронеберга, К. Р. и Михаила Морозова, что придает тексту свежесть и актуальность. Важным элементом спектакля станет музыкальное сопровождение, включающее произведения Джулио Каччини и Кузьмы Котрелёва, которые добавят атмосферности и глубины к основным темам пьесы.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики и оценить новый подход к вечным вопросам, поднятым в «Гамлете». Спектакль обещает стать значимым событием театрального сезона.

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Юра Борисов
Аня Чиповская
Артем Быстров
Андрей Максимов
Софья Шидловская
Фольгированный Гамлет от Юры Борисова: премьера бессмертной трагедии в МХТ
Фольгированный Гамлет от Юры Борисова: премьера бессмертной трагедии в МХТ В МХТ им. А. Чехова готовят «Гамлета». Вокруг спектакля уже множество легенд, а все билеты на премьеру давно распроданы. Рассказываем детали и особенности образа Юры Борисова.
7 мая 2026 08:37
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
