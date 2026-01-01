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Ледяное сердце Эльзы
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Киноафиша Ледяное сердце Эльзы

Спектакль Ледяное сердце Эльзы

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О спектакле

Ледяное сердце Эльзы. Яркое зимнее шоу от Цирка чудес

Зима — волшебное время, наполненное чудесами и добрыми сказками! Цирк чудес приглашает вас и ваших близких в новое удивительное представление по мотивам всеми любимого мультфильма.

Вас ждут незабываемые встречи с известными на весь мир героями, которые оживут на сцене под звуки знаменитых песен в живом исполнении. В новой истории о прекрасной девушке Эльзе вас будут сопровождать лучшие цирковые и театральные артисты.

Захватывающие визуальные эффекты

Яркие надувные декорации и красочные костюмы мгновенно перенесут зрителей в обстановку новогодней сказки. Каждый элемент шоу продуман до мелочей, чтобы создать атмосферу настоящей магии.

Интерактивное представление

Мы позаботились о том, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью этой фантастической истории. Вас ждет море интерактива, веселья и сюрпризов, которые подарят незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.

Слушайте и наслаждайтесь

И, конечно, к нам на праздник заглянет Дед Мороз — самый главный новогодний волшебник! Приходите, и пусть «Ледяное сердце Эльзы» наполнит ваши сердца теплом и радостью!

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Декабрь
Январь
12 декабря суббота
15:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
2 января суббота
11:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1150 ₽
13:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1100 ₽
3 января воскресенье
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
13:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
16:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
18:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
4 января понедельник
11:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1150 ₽
13:30
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1150 ₽
16:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1150 ₽

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