Уникальный взгляд на судьбу знаменитого героя

Спектакль «Подлинная история поручика Ржевского» рассказывает о возвращении поручика Ржевского и корнета Оболенского с войны 1812 года. Это зрелище организует Камерный музыкальный театр им. В. Степанова и предлагает зрителям уникальный взгляд на судьбу легендарного героя.

В центре сюжета — приключения поручика и его друга, корнета Оболенского, который, завидуя успехам Ржевского, написал под псевдонимом книгу баек и анекдотов. Эта публикация быстро разошлась по всей России, и когда герои возвращаются в свою деревню, их ждет множество сюрпризов. Отец невесты Ржевского, Базаров, противится такому выбору, в то время как соседка Панина стремится выдать свою дочь Татьяну за поручика.

Спектакль погружает зрителей в вихрь любовных страстей и комических ситуаций. Они смогут не только увидеть, каким на самом деле был поручик Ржевский, но и от души посмеяться над его жизненными перипетиями.

Это ансамблевый, по-гусарски хулиганский спектакль, насыщенный куплетами и романсами. Он завершается словами, которые подводят итог всему увиденному: «Листая страницы былых мемуаров, мы вновь понимаем: вся жизнь — водевиль!»