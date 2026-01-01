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Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
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ЛёдЪ
Киноафиша ЛёдЪ

ЛёдЪ

12+
Возраст 12+

О концерте

Приготовьтесь к погружению в мир древних сил и волшебства с группой ЛЁДЪ. В их музыке пробуждаются духи леса и гор, знаменуя приход Зимы с её северными ветрами и морозами.

ЛЁДЪ — это уникальное звуковое пространство, насыщенное аутентичными мелодиями и древними легендами. Их музыка обладает силой отпугивать злых существ и создавать атмосферу общего торжества, баллад и плясок о могучей природе. Группа известна как один из ведущих представителей российского фолка.

Для тех, кто уже был на их концертах, ЛЁДЪ приготовила новинки: несколько новых песен, расширяющих их репертуар. Для новых зрителей это шанс погрузиться в мир музыкальной магии, созданный группой, и стать частью незабываемого музыкального опыта.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной музыкальной ночи!

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В других городах
Ноябрь
19 ноября четверг
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 2000 ₽
21 ноября суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2200 ₽
22 ноября воскресенье
19:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 2000 ₽
26 ноября четверг
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 2000 ₽
27 ноября пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2000 ₽
28 ноября суббота
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2000 ₽

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