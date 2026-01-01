Приготовьтесь к погружению в мир древних сил и волшебства с группой ЛЁДЪ. В их музыке пробуждаются духи леса и гор, знаменуя приход Зимы с её северными ветрами и морозами.

ЛЁДЪ — это уникальное звуковое пространство, насыщенное аутентичными мелодиями и древними легендами. Их музыка обладает силой отпугивать злых существ и создавать атмосферу общего торжества, баллад и плясок о могучей природе. Группа известна как один из ведущих представителей российского фолка.

Для тех, кто уже был на их концертах, ЛЁДЪ приготовила новинки: несколько новых песен, расширяющих их репертуар. Для новых зрителей это шанс погрузиться в мир музыкальной магии, созданный группой, и стать частью незабываемого музыкального опыта.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной музыкальной ночи!