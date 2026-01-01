Shaman. Ты моя

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Энергия музыки с Shaman

Концерт группы Shaman — это не просто выступление, а настоящее музыкальное событие. Артист, завоевавший любовь зрителей своими хитами, которые стали саундтреком для многих, снова готов порадовать поклонников живого звука и энергичной музыки.

В программе — новые песни и горячие хиты, знакомые всем. Зрители смогут петь вместе с исполнителем, танцевать и наслаждаться атмосферой праздника.

Заслуженный артист России, Shaman, снова зажигает сердца в зрительном зале! Его неземная энергетика, живое исполнение и популярные треки создали уникальную атмосферу, где каждый сможет найти радость и счастье. Не упустите шанс стать частью этого музыкального шоу, специально подготовленного для праздника Весны с концертной программой «Ты моя 2026»!

Март
Ноябрь
7 марта суббота
19:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 6000 ₽
22 ноября воскресенье
18:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 2500 ₽
В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽
13 марта пятница
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 4000 ₽
15 марта воскресенье
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 3000 ₽
16 марта понедельник
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2900 ₽
26 марта четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 5000 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 2500 ₽

