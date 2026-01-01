Shaman. Ты моя

Энергия музыки с Shaman

Концерт группы Shaman — это не просто выступление, а настоящее музыкальное событие. Артист, завоевавший любовь зрителей своими хитами, которые стали саундтреком для многих, снова готов порадовать поклонников живого звука и энергичной музыки.

В программе — новые песни и горячие хиты, знакомые всем. Зрители смогут петь вместе с исполнителем, танцевать и наслаждаться атмосферой праздника.

Заслуженный артист России, Shaman, снова зажигает сердца в зрительном зале! Его неземная энергетика, живое исполнение и популярные треки создали уникальную атмосферу, где каждый сможет найти радость и счастье. Не упустите шанс стать частью этого музыкального шоу, специально подготовленного для праздника Весны с концертной программой «Ты моя 2026»!