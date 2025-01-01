Меню
Без вины виноватые
Киноафиша Без вины виноватые

Спектакль Без вины виноватые

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Без вины виноватые: спектакль о судьбе и таланте

Спектакль «Без вины виноватые» приурочен к 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского и является первым опытом постановки пьесы этого великого драматурга в театре «Пушкинская школа Владимира Рецептера». Это уникальное событие объединяет три поколения выпускников Владимира Рецептера, которые играют на сцене роли артистов, похожих на них самих.

Личное высказывание в каждом образе

Каждая роль в спектакле — это глубоко личное высказывание, которое, соединяясь в многоголосье, создает нечто большее. Драма о провинциальных артистах поднимается до трагических высот, сохраняя при этом легкость и юмор, характерные для стиля Островского.

Темы спектакля

В постановке рассуждаются важные темы: природа таланта, искусство театра и ремесло. Эти размышления переплетаются с глубинными мыслями о судьбе и Божьем промысле, что делает спектакль актуальным и многослойным.

Интересный факт

Островский считается основателем русского театра, и его пьесы до сих пор остаются в репертуаре многих театров. «Без вины виноватые» — одна из самых известных его работ, которая затрагивает вечные вопросы о человеческой природе и взаимоотношениях.

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет традиции и современность, оставляя зрителей с важными вопросами о жизни и искусстве.

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Алина Белоусова
Семен Вашулевский
Екатерина Вишневская
Денис Волков
Наталья Гулина

Фотографии

Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые
