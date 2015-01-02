Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро: Вечная история любви и борьбы в исполнении театра Григоровича

Балет «Лебединое озеро» П. Чайковского – один из самых известных балетов в мире, впервые представленный в Москве в 1877 году. С тех пор он не раз подвергался интерпретации, но основа его сюжета остается актуальной: легенда о заколдованных девушках-лебедях и их королеве Одетте, освободить которых от чар может только истинная любовь и верность.

Главный герой, принц Зигфрид, влюбляется в Одетту, встречая ее на волшебном озере. Однако на пути к осуществлению своей мечты он сталкивается с Злым гением, символом коварства и разочарования. В трагической борьбе между силами любви и зла звучит музыка Чайковского, подчеркивающая драматику их противостояния. В конце концов, любовь триумфирует, и зло побеждено.

Оригинальная постановка Юрия Григоровича

Постановка «Лебединого озера» Юрия Григоровича, состоявшаяся в Большом театре России в 1969 году, стала знаковым событием. Хореограф обращается к классическим традициям, сохраняя изысканные хореографические конструкции своих предшественников, таких как Мариус Петипа и Лев Иванов. В этой версии Жригорович переносит балет из сказочного жанра в романтическую новеллу, придавая новым цветам уже знакомым темам.

Команда спектакля

Хореограф-постановщик Юрий Григорович – народный артист СССР и Герой Социалистического Труда, известный высокими достижениями и вкладом в культуру. В этом спектакле также были использованы фрагменты хореографии М. Петипа и Л. Иванова.

Художник-сценограф – Симон Вирсаладзе, народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий. В качестве балетмейстеров-репетиторов выступают заслуженный работник культуры России Ольга Васюченко и заслуженный артист России Олег Рачковский.

Музыка для балета будет звучать в записи, создавая живую атмосферу и помогая зрителю вникнуть в эмоции героев действия.