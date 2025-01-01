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Билеты от 1500₽
Киноафиша Любовь в квадрате

Спектакль Любовь в квадрате

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера комедии «Любовь в квадрате»

Скоро на сцене вашего любимого театра состоится долгожданная премьера комедии «Любовь в квадрате» по пьесе драматурга Ганны Слуцки. Это удивительная история, которая заставит вас смеяться, плакать и, главное, задуматься о важнейших вещах в жизни.

Грандиозный актерский состав

В спектакле участвуют выдающиеся актеры: Заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич и Марат Башаров, а также Народная артистка РФ Ольга Тумайкина и звезда кино Елена Бирюкова. Молодые таланты театра и кино Мария Фурсенко и Дмитрий Власкин, известные по своим ролям в сериалах «Такси под прикрытием» и «В созвездии Стрельца», также исполнят главные роли.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается вокруг популярной эстрадной дивы, которая приезжает в Торонто на гастроли и неожиданно встречает мужчину без определенного места жительства. Две истории любви переплетаются, и главные герои сталкиваются с непредсказуемыми обстоятельствами, которые могут изменить их судьбы.

На фоне давно расставшихся отношений, герои вновь встречаются в наше время. Воспользуются ли они шансом на долгожданное счастье? Время не в силах изменить одно — любовь. Как сложится их судьба? Как вырастут новые жизненные смыслы? Смогут ли они возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат? На все эти вопросы зрители найдут ответы в ходе спектакля.

Музыкальное и визуальное оформление

В спектакле использованы авторская музыка и уникальные декорации, что создаст незабываемую атмосферу и подчеркнет каждую эмоцию героев.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории. Мы уверены, что спектакль «Любовь в квадрате» оставит яркие впечатления и заставит задуматься о важности любви в нашей жизни.

В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽

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