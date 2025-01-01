Меню
Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 0+
Режиссер Георгий Исаакян, Ольга Эннс, Татьяна Полуэктова
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Опера-сказка «12 месяцев» в Перми

Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова в редакции Ольги Эннс по одноименной сказке Самуила Маршака.

Опера была написана в 2006 году и впервые представлена на сцене Перми в 2008 году. В 2025 году состоится капитальное возобновление спектакля.

История начинается под Новый год, когда капризная Королева обещает корзину золота тому, кто принесет ей букет подснежников во дворец. Жадные Мачеха и Дочка посылают Падчерица в зимний лес, где она встречает двенадцать братьев-месяцев. Январь уступает природу брату Апрелю, даруя возможность весне расцвести на поляне.

Эта опера-сказка олицетворяет дух зимних праздников и остается любимой у детей на протяжении более полувека. В ней звучит веселая песенка «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», напоминающая о силе любви и дружбы в нашем мире.

Краткое содержание

Действие I

Солдат отправляется в лес, чтобы заготовить елку по приказу Королевы. Он встречает Падчерицу, которую злая Мачеха послала за хворостом. После того как они помогают друг другу, возвращаются к своим делам.

В королевском дворце Королева капризничает, пытаясь избежать обучения. Профессор, пытаясь провести урок, сталкивается с ее недовольством. Внезапно она требует новогоднюю историю и, услышав о подснежниках, желает, чтобы наступил апрель.

Мачеха и Дочка решают отправить Падчерица за подснежниками, сами же ленятся и боятся идти в лес. Падчерица, заблудившись, встречает двенадцать месяцев и, получив помощь от брата Апреля, собирает заветные цветы.

Действие II

Королева не оставляет попыток получить подснежники. Когда Мачеха и Дочка приносят корзину, Королева требует узнать, где они их нашли. Единственным способом спасти Падчерица оказывается ее волшебное колечко.

Но, захваченная гордыней, Королева бросает колечко в озеро, что вызывает метель. Падчерица вызывает на помощь братьев-месяцев, и они появляются, готовые наградить всех, включая Королеву и ее подданных.

Невзирая на все недоразумения, Падчерица и Солдат благодарят месяцев за спасение и с надеждой направляются домой. Королева учится доброте, а Мачеха с Дочкой получают урок, который запомнят на всю жизнь.

Таким образом, опера «12 месяцев» продолжает вдохновлять зрителей, приглашая их в мир волшебства и новых начинаний.

Январь
9 января пятница
18:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
10 января суббота
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
18:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

