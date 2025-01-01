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Бал-маскарад
Киноафиша Бал-маскарад

Спектакль Бал-маскарад

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Режиссер Владислав Наставшев
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение «Бал-маскарада» в Пермь

Пермский театр оперы и балета представляет знаменитую оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад», написанную в 1858 году. Эта сцена впервые была показана в Перми в 2023 году и исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Контекст и значение

«Бал-маскарад» завершает знаковое десятилетие, в которое были созданы такие шедевры, как «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата». Эти оперы принесли Верди не только признание, но и мировую славу. Теперь, после долгого перерыва, это произведение вновь на пермской сцене в постановке Владиславса Наставшевса.

Сцена и достижения

Наставшевс — известный режиссер, который дебютировал в Пермской опере с «Евгением Онегиным» в 2022 году, этот спектакль стал обладателем Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2023» за лучшую работу режиссера. Его постановка была признана одной из ключевых на российской музыкальной сцене последних лет.

Цикл спектаклей

Премьера «Бала-маскарада» завершает цикл спектаклей сезона 2022/2023, посвященный произведениям композиторов-реформаторов. Этот цикл был начат в ноябре прошлого года с «Замка герцога Синяя Борода» Белы Бартока в постановке Евгении Сафоновой и продолжен в апреле «Летучим голландцем» Рихарда Вагнера, поставленным Константином Богомоловым.

Мир трагифарса

Владиславс Наставшевс описывает «Бал-маскарад» как трагифарс, в котором сочетаются трагическое и комическое, ирония и меланхолия. Он напоминает о том, как перед смертью Чехов с улыбкой выпил бокал шампанского, подчеркивая легкость и страсть к жизни, свойственные итальянскому искусству. Спектакль исследует грани между реальностью и вымыслом, задавая вопрос: «Не является ли жизнь подлинным балом-маскарадом, где все носят маски и всё оказывается не тем, чем кажется?»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 3 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

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