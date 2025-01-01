Спектакль Приключения в оперной стране

Приглашаем юных зрителей на веселое представление по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова. Постановка Елены Александровой подарит детям незабываемые минуты наслаждения музыкальным театром.
Эта опера, написанная в 1974 году, впервые была представлена в Перми в 2000 году. Возобновление спектакля произошло в 2016 году. Спектакль представляет собой забавное и познавательное приключение, которое помогает детям окунуться в мир музыкального театра.
В этой необычной истории главные персонажи – это одушевленные компоненты музыкального театра: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. Зрители смогут спеть и сыграть вместе с веселыми клоунами – Грустным и Веселым.
Вместе с Сыщиком дети отправятся на поиски украденного Королем II и королевой Зевуньей XIII Голубого Бриллианта. Пропажа драгоценности вызывает слезы Принцессы Слезабеты, и только юные зрители могут помочь вернуть ее. Финал спектакля уведет маленьких зрителей на бал, где каждый музыкальный инструмент после часа приключений станет им старым добрым знакомым.
Спектакль изобилует любимыми и узнаваемыми театральными персонажами, а также включает шуточные цитаты из известных музыкальных спектаклей. Например, танец маленьких лебедей исполняют Дрессированные Пингвины.
Не забывайте, что в антракте и перед началом спектакля юных зрителей ждет увлекательное новогоднее представление. Погружение в магию театра станет настоящим праздником для каждого ребенка!