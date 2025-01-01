Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения в оперной стране
Киноафиша Приключения в оперной стране

Спектакль Приключения в оперной стране

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 0+
Режиссер Татьяна Полуэктова
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детская опера в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Приглашаем юных зрителей на веселое представление по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова. Постановка Елены Александровой подарит детям незабываемые минуты наслаждения музыкальным театром.

Опера для детей

Эта опера, написанная в 1974 году, впервые была представлена в Перми в 2000 году. Возобновление спектакля произошло в 2016 году. Спектакль представляет собой забавное и познавательное приключение, которое помогает детям окунуться в мир музыкального театра.

Главные герои

В этой необычной истории главные персонажи – это одушевленные компоненты музыкального театра: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. Зрители смогут спеть и сыграть вместе с веселыми клоунами – Грустным и Веселым.

Приключения в Оперной стране

Вместе с Сыщиком дети отправятся на поиски украденного Королем II и королевой Зевуньей XIII Голубого Бриллианта. Пропажа драгоценности вызывает слезы Принцессы Слезабеты, и только юные зрители могут помочь вернуть ее. Финал спектакля уведет маленьких зрителей на бал, где каждый музыкальный инструмент после часа приключений станет им старым добрым знакомым.

Театральные шутки

Спектакль изобилует любимыми и узнаваемыми театральными персонажами, а также включает шуточные цитаты из известных музыкальных спектаклей. Например, танец маленьких лебедей исполняют Дрессированные Пингвины.

Новогоднее представление

Не забывайте, что в антракте и перед началом спектакля юных зрителей ждет увлекательное новогоднее представление. Погружение в магию театра станет настоящим праздником для каждого ребенка!

Купить билет на спектакль Приключения в оперной стране

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
14:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
3 января суббота
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
4 января воскресенье
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
6 января вторник
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

В ближайшие дни

Настоящий Щелкунчик
0+
Детский Музыка Ледовый
Настоящий Щелкунчик
6 января в 12:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 1000 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
2 декабря в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1000 ₽
Парфюмер
16+
Моноспектакль Экспериментальный Перформанс Музыка
Парфюмер
14 ноября в 19:00 ДК им. Гагарина
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше