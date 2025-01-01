Спектакль Приключения в оперной стране

Детская опера в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Приглашаем юных зрителей на веселое представление по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова. Постановка Елены Александровой подарит детям незабываемые минуты наслаждения музыкальным театром.

Опера для детей

Эта опера, написанная в 1974 году, впервые была представлена в Перми в 2000 году. Возобновление спектакля произошло в 2016 году. Спектакль представляет собой забавное и познавательное приключение, которое помогает детям окунуться в мир музыкального театра.

Главные герои

В этой необычной истории главные персонажи – это одушевленные компоненты музыкального театра: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. Зрители смогут спеть и сыграть вместе с веселыми клоунами – Грустным и Веселым.

Приключения в Оперной стране

Вместе с Сыщиком дети отправятся на поиски украденного Королем II и королевой Зевуньей XIII Голубого Бриллианта. Пропажа драгоценности вызывает слезы Принцессы Слезабеты, и только юные зрители могут помочь вернуть ее. Финал спектакля уведет маленьких зрителей на бал, где каждый музыкальный инструмент после часа приключений станет им старым добрым знакомым.

Театральные шутки

Спектакль изобилует любимыми и узнаваемыми театральными персонажами, а также включает шуточные цитаты из известных музыкальных спектаклей. Например, танец маленьких лебедей исполняют Дрессированные Пингвины.

Новогоднее представление

Не забывайте, что в антракте и перед началом спектакля юных зрителей ждет увлекательное новогоднее представление. Погружение в магию театра станет настоящим праздником для каждого ребенка!