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Билеты от 500₽
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Балет "Лебединое озеро" театра им. Н. Сац

Образ королевы лебедей Одетты, созданный гением Петра Ильича Чайковского, стал символом русского балета, олицетворяющим одухотворенность и благородное величие. Этот шедевр, наполненный романтикой, рассказывает историю принца, влюбленного в Одетту, и злого волшебника, который превратил ее в Белого лебедя.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — история любви, предательства и борьбы за счастье. Принц Зигфрид, влюбившись в прекрасную Одетту, сталкивается с коварной Одиллией, черным двойником Одетты, который пытается разрушить их любовь. Эта классическая версия балета, представленная в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац, близка к первым постановкам великого хореографа Мариуса Петипа.

Интересные факты

  • Балет "Лебединое озеро" был впервые представлен в 1877 году на сцене Большого театра в Москве.
  • Музыка Чайковского к этому балету стала одной из самых узнаваемых в мире классической музыки.
  • Легенда о лебедях имеет корни в европейском фольклоре, что делает спектакль особенно притягательным для зрителей разных культур.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть этот волшебный балет в исполнении талантливых артистов театра им. Н. Сац. "Лебединое озеро" — это не только история о любви, но и визуальное волшебство, которое оставит незабываемые впечатления. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 500 ₽

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