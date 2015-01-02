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Три товарища
Киноафиша Три товарища

Спектакль Три товарища

Новое прочтение классического романа Ремарка
Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Инсценировка известного романа Ремарка на сцене Омской драмы

Спектакль «Три товарища» — это увлекательная инсценировка известного романа Эриха Марии Ремарка, одного из самых читаемых авторов ХХ века. В нашем театре мы вдохнули новую жизнь в эту историю, используя адаптацию Натальи Скороход и опираясь на сценическую версию Саратовского театра юного зрителя.

Атмосфера 20-30-х годов

Действие спектакля переносит зрителей в предвоенную Германию, наполненную духом времени и живой музыкой. Звучат песни 20-30-х годов, что создает уникальную атмосферу кабаре и кафе-шантана, в которой разворачивается история любви.

Мир музыки и пластики

Спектакль наполнен яркими музыкальными моментами и пластическими этюдами, которые позволяют глубже понять чувства и переживания героев. Пианист Роберт Локамп становится связующим звеном между персонажами, а каждое музыкальное произведение погружает зрителя в эмоциональный контекст.

Молодежный состав

Интересно, что в спектакле активно задействовано младшее поколение артистов нашего театра. Их свежий взгляд и энергия придают постановке особую динамику, делая историю о любви и дружбе особенно актуальной для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть «Три товарища» — спектакль, который объединяет прошлое и настоящее, любовь и дружбу, музыку и театр!

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Игорь Костин
Иван Курамов
Егор Уланов
Мария Токарева
Татьяна Прокопьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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