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Джейн Эйр. На краю бездны
Киноафиша Джейн Эйр. На краю бездны

Спектакль Джейн Эйр. На краю бездны

Постановка
Пятый театр 12+
Режиссер Максим Кальсин
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Джейн Эйр. На краю бездны» в Омске

Мюзикл «Джейн. На краю бездны» — это 27 захватывающих музыкальных композиций Ильдара Сакаева, созданных по мотивам знаменитого романа английской писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Действие спектакля разворачивается в Англии XIX века и рассказывает о жизненном пути девочки-сироты, которая вынуждена бороться с несправедливостью и предрассудками.

Сюжет

В центре сюжета — Джейн Эйр, которая сначала живет в приемной семье своей тети, а затем оказывается в приюте, где проводит 8 лет. По объявлению в газете она устраивается гувернанткой в имение Тернфилд-холл, где ей предстоит раскрыть тайны старинного поместья и встретить свою любовь. Но сможет ли она заслужить право на счастье, несмотря на все преграды?

Классика и современность

«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте — это классический английский «роман воспитания». Режиссер мюзикла и главный режиссер Пятого театра Максим Кальсин отмечает: «Будет любопытно посмотреть, как эта история прозвучит сегодня, наполненная современным музыкальным материалом и рассказанная современным театральным языком».

Создание мюзикла

Ильдар Сакаев, композитор мюзикла, делится своими мыслями: «Дорогие друзья! Безмерно счастлив представить вам мюзикл «Джейн Эйр. На краю бездны». Работа над этим материалом шла практически 15 лет. Хотелось раскрасить яркими, запоминающимися мелодиями известный всему миру сюжет о маленькой хрупкой девочке с сильным характером и добрым сердцем, на долю которой выпали суровые испытания».

Музыкальная палитра

«Но, пройдя через тернии, преодолев преграды, Джейн сумела обрести своё выстраданное, тихое счастье. И, конечно же, хочу надеяться, что вам придётся по вкусу инструментальная палитра мюзикла — симбиоз звучания рок-группы и классического оркестра», — добавляет Ильдар Сакаев.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную и вдохновляющую историю о любви, стойкости и поиске своего счастья!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 4 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 700 ₽
Омск, 5 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 700 ₽

Фотографии

Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны Джейн Эйр. На краю бездны

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