Лариса Рубальская. С днём рождения!

Лариса Долина с концертом «С днём рождения!» в Москве

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве 3 октября 2026 года выступит Лариса Долина с концертом «С днём рождения!». Певица известна как эстрадная и джазовая исполнительница, а также актриса. В её репертуаре можно найти такие песни, как «Погода в доме», «Три белых коня», «Льдинка» и «Маленький принц». Этот концерт интересен не только поклонникам её творчества, но и любителям поп-музыки и джаза.

Творческий вечер Ларисы Рубальской

Концерт Ларисы Рубальской «С днём рождения!» состоится в одном из самых красивых залов Москвы в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». Творчество поэтессы не требует представления, так как её песни стали золотым фондом российской эстрады.

В этот вечер зрителей ожидают любимые песни и стихи, проникающие в душу. Звучат как знакомые хиты, так и новые произведения из поэтических сборников, таких как «Напрасные слова», «Угонщица», «Странная женщина» и многих других. Кажется, никто лучше Ларисы Рубальской не чувствует тонкую женскую душу.

Презентация книг

На концерте пройдет презентация книг поэзии Ларисы Рубальской с автографом поэтессы. Это замечательная возможность для поклонников её творчества не только насладиться музыкой, но и получить уникальные книги с личными надписями.