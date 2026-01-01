Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лариса Рубальская. С днём рождения!
Билеты от 1700₽
Киноафиша Лариса Рубальская. С днём рождения!

Лариса Рубальская. С днём рождения!

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте

Лариса Долина с концертом «С днём рождения!» в Москве

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве 3 октября 2026 года выступит Лариса Долина с концертом «С днём рождения!». Певица известна как эстрадная и джазовая исполнительница, а также актриса. В её репертуаре можно найти такие песни, как «Погода в доме», «Три белых коня», «Льдинка» и «Маленький принц». Этот концерт интересен не только поклонникам её творчества, но и любителям поп-музыки и джаза.

Творческий вечер Ларисы Рубальской

Концерт Ларисы Рубальской «С днём рождения!» состоится в одном из самых красивых залов Москвы в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». Творчество поэтессы не требует представления, так как её песни стали золотым фондом российской эстрады.

В этот вечер зрителей ожидают любимые песни и стихи, проникающие в душу. Звучат как знакомые хиты, так и новые произведения из поэтических сборников, таких как «Напрасные слова», «Угонщица», «Странная женщина» и многих других. Кажется, никто лучше Ларисы Рубальской не чувствует тонкую женскую душу.

Презентация книг

На концерте пройдет презентация книг поэзии Ларисы Рубальской с автографом поэтессы. Это замечательная возможность для поклонников её творчества не только насладиться музыкой, но и получить уникальные книги с личными надписями.

Купить билет на концерт Лариса Рубальская. С днём рождения!

Помощь с билетами
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1700 ₽

Фотографии

Лариса Рубальская. С днём рождения!

В ближайшие дни

Вечер французской музыки
6+
Классическая музыка

Вечер французской музыки

16 августа в 20:30 Jam Club
от 3000 ₽
Crash Test. Большой летний концерт
12+
Рок

Crash Test. Большой летний концерт

22 августа в 18:00 Glastonberry
от 1600 ₽
Сияние. Вилена Соколова
6+
Эстрада

Сияние. Вилена Соколова

24 сентября в 20:00 Eclipse
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше