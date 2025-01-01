Cinema Medley: Интерстеллар

Cinema Medley — это крупнейшее симфоническое шоу саундтреков в России. Легендарные музыкальные темы из культовых фильмов прозвучат в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и приглашённых звёздных солистов. Более 100 тысяч зрителей уже испытали восторг от этого шоу, которое собрало более миллиона просмотров в интернете.
Музыка Ханса Циммера, Джона Уильямса, Дэвида Арнольда, Рамина Джавади и Эндрю Ллойда Уэббера стала неотъемлемой частью кинематографа XX и XXI века. Эти композиторы создали не просто музыкальное сопровождение, а целые симфонические миры, передающие все переживания героев и погружающие в атмосферу фильмов.
Заглавные темы из «Звёздных войн», «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллара», «Игры престолов» и многих других фильмов прозвучат в этот вечер в живом исполнении симфонического оркестра. Насладитесь музыкой, которая давно стала классикой, и погрузитесь в атмосферу ваших любимых кинокартин.
Уникальное шоу
На сцене будут выступать 80 виртуозных музыкантов Imperial Orchestra под управлением дирижёра Льва Дунаева. Вас ждёт не только музыкальное, но и визуальное шоу, которое сделает вечер по-настоящему незабываемым. Вы услышите фантастические аранжировки, объединённые в симфонические сюиты, собранные из 16 кинематографических шедевров.
Состав участников
Солисты:
Автор аранжировок — Дмитрий Кошелев.
Программа вечера
Возможны изменения в программе и составе участников.