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Cinema Medley: Интерстеллар
Билеты от 3000₽
Киноафиша Cinema Medley: Интерстеллар

Cinema Medley: Интерстеллар

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Главное симфоническое шоу саундтреков

Cinema Medley — это крупнейшее симфоническое шоу саундтреков в России. Легендарные музыкальные темы из культовых фильмов прозвучат в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и приглашённых звёздных солистов. Более 100 тысяч зрителей уже испытали восторг от этого шоу, которое собрало более миллиона просмотров в интернете.

Композиторы, изменившие кино

Музыка Ханса Циммера, Джона Уильямса, Дэвида Арнольда, Рамина Джавади и Эндрю Ллойда Уэббера стала неотъемлемой частью кинематографа XX и XXI века. Эти композиторы создали не просто музыкальное сопровождение, а целые симфонические миры, передающие все переживания героев и погружающие в атмосферу фильмов.

Живое исполнение ваших любимых саундтреков

Заглавные темы из «Звёздных войн», «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллара», «Игры престолов» и многих других фильмов прозвучат в этот вечер в живом исполнении симфонического оркестра. Насладитесь музыкой, которая давно стала классикой, и погрузитесь в атмосферу ваших любимых кинокартин.

Уникальное шоу
На сцене будут выступать 80 виртуозных музыкантов Imperial Orchestra под управлением дирижёра Льва Дунаева. Вас ждёт не только музыкальное, но и визуальное шоу, которое сделает вечер по-настоящему незабываемым. Вы услышите фантастические аранжировки, объединённые в симфонические сюиты, собранные из 16 кинематографических шедевров.

Состав участников
Солисты:

  • Илья Федосеев (орган)
  • Владимир Солуянов (скрипка)
  • Евгений Коган / Владимир Аркатов (виолончель)
  • Виталий Погосян (дудук)
  • Алексей Никифоров (труба)
  • Мария Галкина (сопрано)
  • Шота Чибиров (тенор)
  • Александр Дулин (фортепиано)

Автор аранжировок — Дмитрий Кошелев.

Программа вечера

  • Ханс Циммер: «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Начало», «Бэтмен»
  • Джон Уильямс: «Звёздные войны», «Гарри Поттер», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода»
  • Рамин Джавади: «Игра престолов»
  • Эндрю Ллойд Уэббер: «Призрак оперы»
  • Дэвид Арнольд: «Джеймс Бонд»
  • Джастин Гурвиц: «Ла-Ла Ленд»

Возможны изменения в программе и составе участников.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
13:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
13:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
13:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 17 января
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар Cinema Medley: Интерстеллар

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