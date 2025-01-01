Cinema Medley: Интерстеллар

Главное симфоническое шоу саундтреков

Cinema Medley — это крупнейшее симфоническое шоу саундтреков в России. Легендарные музыкальные темы из культовых фильмов прозвучат в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и приглашённых звёздных солистов. Более 100 тысяч зрителей уже испытали восторг от этого шоу, которое собрало более миллиона просмотров в интернете.

Композиторы, изменившие кино

Музыка Ханса Циммера, Джона Уильямса, Дэвида Арнольда, Рамина Джавади и Эндрю Ллойда Уэббера стала неотъемлемой частью кинематографа XX и XXI века. Эти композиторы создали не просто музыкальное сопровождение, а целые симфонические миры, передающие все переживания героев и погружающие в атмосферу фильмов.

Живое исполнение ваших любимых саундтреков

Заглавные темы из «Звёздных войн», «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллара», «Игры престолов» и многих других фильмов прозвучат в этот вечер в живом исполнении симфонического оркестра. Насладитесь музыкой, которая давно стала классикой, и погрузитесь в атмосферу ваших любимых кинокартин.

Уникальное шоу

На сцене будут выступать 80 виртуозных музыкантов Imperial Orchestra под управлением дирижёра Льва Дунаева. Вас ждёт не только музыкальное, но и визуальное шоу, которое сделает вечер по-настоящему незабываемым. Вы услышите фантастические аранжировки, объединённые в симфонические сюиты, собранные из 16 кинематографических шедевров.

Состав участников

Солисты:

Илья Федосеев (орган)

Владимир Солуянов (скрипка)

Евгений Коган / Владимир Аркатов (виолончель)

Виталий Погосян (дудук)

Алексей Никифоров (труба)

Мария Галкина (сопрано)

Шота Чибиров (тенор)

Александр Дулин (фортепиано)

Автор аранжировок — Дмитрий Кошелев.

Программа вечера

Ханс Циммер: «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Начало», «Бэтмен»

Джон Уильямс: «Звёздные войны», «Гарри Поттер», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода»

Рамин Джавади: «Игра престолов»

Эндрю Ллойд Уэббер: «Призрак оперы»

Дэвид Арнольд: «Джеймс Бонд»

Джастин Гурвиц: «Ла-Ла Ленд»

Возможны изменения в программе и составе участников.