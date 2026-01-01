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Кватро Originals. Новая программа
Киноафиша Кватро Originals. Новая программа

Кватро Originals. Новая программа

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы «Кватро Originals» во Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится концерт группы «Кватро Originals», в состав которой входят талантливые исполнители: Антон Сергеев, Антон Боглевский, Виталий Чирва и Денис Вертунов. Эти артисты являются лидерами жанра classical crossover, и их выступления неизменно привлекают внимание любителей музыки.

Зрителей ждёт уникальная музыкальная программа, объединяющая классические произведения, зажигательные каверы и авторские хиты группы. Этот концерт станет настоящим праздником искренности и красоты, который оставит яркие воспоминания в сердцах зрителей.

Группа «Кватро Originals» приглашает всех ценителей прекрасной музыки и тех, кто хочет подарить своим близким незабываемый вечер. В этот вечер сцена Дворца молодёжи превратится в пространство вдохновения, где четыре голоса создадут неповторимую атмосферу.

Каждый из участников «Кватро Originals» вносит свою уникальную вокальную энергию, что делает выступление многогранным и пленительным. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, где каждый момент будет наполнен душевной музыкой.

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В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

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