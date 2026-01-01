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Lego-оркестр
Киноафиша Lego-оркестр

Lego-оркестр

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальное путешествие в мир классики

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в мир классической музыки! Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Алексея Доркина подарит зрителям незабываемые моменты, полные звучания величайших произведений.

Великолепная программа

Программа включает в себя настоящие шедевры классической музыки:

  • Людвиг ван Бетховен — Симфония № 5 (I часть)
  • Антонио Вивальди — Концерт «Весна» из цикла «Времена года» (I часть)
  • Йозеф Гайдн — Симфония № 45 «Прощальная» (IV часть)
  • Жан-Батист Люлли — Гавот
  • Йоганн Пахельбель — Канон ре мажор
  • Игорь Стравинский — Финал из балета «Жар-птица»
  • Йозеф Фучик — Полька «Старый ворчун»
  • Пётр Ильи́ч Чайковский — Сюита из музыки к балету «Щелкунчик» (фрагменты)

Для зрителей любого возраста

Это мероприятие обязательно заинтересует как взрослых, так и детей. Музыкальные исследователи всех возрастов смогут открыть для себя увлекательный мир оркестра. Зрители узнают, когда появился оркестр, сколько в нём музыкантов и сможет ли он играть без дирижёра.

Не упустите шанс насладиться абсолютными оркестровыми хитами и испытать любовь к классической музыке с первой ноты!

Купить билет на концерт Lego-оркестр

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
12:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 400 ₽

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