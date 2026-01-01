Lego-оркестр

Музыкальное путешествие в мир классики

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в мир классической музыки! Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Алексея Доркина подарит зрителям незабываемые моменты, полные звучания величайших произведений.

Великолепная программа

Программа включает в себя настоящие шедевры классической музыки:

Людвиг ван Бетховен — Симфония № 5 (I часть)

Антонио Вивальди — Концерт «Весна» из цикла «Времена года» (I часть)

Йозеф Гайдн — Симфония № 45 «Прощальная» (IV часть)

Жан-Батист Люлли — Гавот

Йоганн Пахельбель — Канон ре мажор

Игорь Стравинский — Финал из балета «Жар-птица»

Йозеф Фучик — Полька «Старый ворчун»

Пётр Ильи́ч Чайковский — Сюита из музыки к балету «Щелкунчик» (фрагменты)

Для зрителей любого возраста

Это мероприятие обязательно заинтересует как взрослых, так и детей. Музыкальные исследователи всех возрастов смогут открыть для себя увлекательный мир оркестра. Зрители узнают, когда появился оркестр, сколько в нём музыкантов и сможет ли он играть без дирижёра.

Не упустите шанс насладиться абсолютными оркестровыми хитами и испытать любовь к классической музыке с первой ноты!