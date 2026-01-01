Lego-оркестр

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в мир классической музыки! Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Алексея Доркина подарит зрителям незабываемые моменты, полные звучания величайших произведений.
Программа включает в себя настоящие шедевры классической музыки:
Это мероприятие обязательно заинтересует как взрослых, так и детей. Музыкальные исследователи всех возрастов смогут открыть для себя увлекательный мир оркестра. Зрители узнают, когда появился оркестр, сколько в нём музыкантов и сможет ли он играть без дирижёра.
Не упустите шанс насладиться абсолютными оркестровыми хитами и испытать любовь к классической музыке с первой ноты!