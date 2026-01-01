Оповещения от Киноафиши
Григорий Лепс
Григорий Лепс

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Григория Лепса: мощь и романтика в одном исполнении

Состоится сольный концерт певца Григория Лепса. Его баритон и экспрессия исполнения делают его творчество уникальным. Песни Лепса сочетают брутальность и романтику, а его выступления превращают зал в сплоченное пространство. В программе — лучшие хиты и новые композиции, которые непременно понравятся поклонникам эстрады, шансона и рока, ценящим живое звучание и искренность артиста.

Григорий Лепс: артист с неповторимым обаянием

Григорий Лепс — народный артист России, обладающий немыслимой харизмой. Удивительный тембр и широкий диапазон голоса, неподражаемая экспрессия исполнения и глубокий смысл песен — все это делает творчество артиста действительно уникальным. Он одновременно брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный. Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал превращается в единое целое, эмоциями которого успешно управляет этот потрясающий артист.

Творческие эксперименты и уникальный звук

Григорий Лепс — один из тех исполнителей, кто может позволить себе творческие эксперименты. Его песни трудно ограничить какими-либо конкретными стилистическими или тематическими рамками. Хрипловатый баритон певца невозможно спутать, и он выделяется на фоне многих. Проникновенные тексты и пронзительные мелодии его песен берут за душу. Каждый концерт — это настоящее зрелище с живым звуком, которое цепляет искренностью исполнения. Лепс растворяется в своих зрителях и в музыке!

Программа концерта: хиты и премьеры

В программе концерта только самые любимые и известные песни! Но не обойдется и без премьер — Григорий Лепс исполнит новые композиции, которые обещают стать настоящими хитами.

Лепс Г.В

Апрель
4 апреля суббота
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 7100 ₽

