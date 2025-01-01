Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»

Спектакли-экскурсии в Hilton Ленинградская: Погружение в историю и роскошь

Приглашаем вас на уникальные спектакли-экскурсии проекта «Заблудшие», которые проходят в интерьерах лучших пятизвездочных отелей. Это не просто театральные постановки, а настоящие путешествия в мир истории, искусства и роскоши.

Театрализованные экскурсии

Каждый спектакль-экскурсия — это симбиоз интересных историй, собранных из архивов и рассказов старожилов отелей. Актеры лучших театров столицы погружают гостей в атмосферу событий, происходивших в стенах отеля, через вовлекающую игру. Участники получают возможность заглянуть в потайные помещения, недоступные обычным посетителям.

Ленинградская: архитектурный шедевр

На спектакле-экскурсии в Hilton Ленинградская вам предстоит увлекательное театрализованное путешествие. Это здание — одна из семи сталинских высоток, обладающее уникальным убранством, некоторые элементы которого занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Что вас ждет

Во время экскурсии вы:

Познакомитесь с архитектором здания.

Оцените интерьеры символа величия Советского Союза и власти Сталина.

Погладите когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага.

Увидите самую длинную люстру, внесенную в Книгу рекордов Гиннесса.

Фуршет и приятные бонусы

В завершение вас ждет фуршет с напитками и закусками от шеф-повара отеля. В стоимость билета входит:

Велкам-часть с бокалом игристого.

Спектакль-экскурсия.

Фуршет с напитками.

Фотографии на фоне невероятных видов на Кремль.

Открытка на память.

Тайминг мероприятия

Продолжительность: 2–2,5 часа.

19:00 – 19:30: Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого.

Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого. 19:30 – 20:30: Спектакль-экскурсия.

Спектакль-экскурсия. 20:30 – 21:00: Фуршет с напитками по завершении экскурсии.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!