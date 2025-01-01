Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»

Приглашаем вас на уникальные спектакли-экскурсии проекта «Заблудшие», которые проходят в интерьерах лучших пятизвездочных отелей. Это не просто театральные постановки, а настоящие путешествия в мир истории, искусства и роскоши.
Каждый спектакль-экскурсия — это симбиоз интересных историй, собранных из архивов и рассказов старожилов отелей. Актеры лучших театров столицы погружают гостей в атмосферу событий, происходивших в стенах отеля, через вовлекающую игру. Участники получают возможность заглянуть в потайные помещения, недоступные обычным посетителям.
На спектакле-экскурсии в Hilton Ленинградская вам предстоит увлекательное театрализованное путешествие. Это здание — одна из семи сталинских высоток, обладающее уникальным убранством, некоторые элементы которого занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Во время экскурсии вы:
В завершение вас ждет фуршет с напитками и закусками от шеф-повара отеля. В стоимость билета входит:
Продолжительность: 2–2,5 часа.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события!