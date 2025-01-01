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Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»
Билеты от 6300₽
Киноафиша Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»

Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»

18+
Режиссер Екатерина Елохова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 6300₽

О концерте/спектакле

Спектакли-экскурсии в Hilton Ленинградская: Погружение в историю и роскошь

Приглашаем вас на уникальные спектакли-экскурсии проекта «Заблудшие», которые проходят в интерьерах лучших пятизвездочных отелей. Это не просто театральные постановки, а настоящие путешествия в мир истории, искусства и роскоши.

Театрализованные экскурсии

Каждый спектакль-экскурсия — это симбиоз интересных историй, собранных из архивов и рассказов старожилов отелей. Актеры лучших театров столицы погружают гостей в атмосферу событий, происходивших в стенах отеля, через вовлекающую игру. Участники получают возможность заглянуть в потайные помещения, недоступные обычным посетителям.

Ленинградская: архитектурный шедевр

На спектакле-экскурсии в Hilton Ленинградская вам предстоит увлекательное театрализованное путешествие. Это здание — одна из семи сталинских высоток, обладающее уникальным убранством, некоторые элементы которого занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Что вас ждет

Во время экскурсии вы:

  • Познакомитесь с архитектором здания.
  • Оцените интерьеры символа величия Советского Союза и власти Сталина.
  • Погладите когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага.
  • Увидите самую длинную люстру, внесенную в Книгу рекордов Гиннесса.

Фуршет и приятные бонусы

В завершение вас ждет фуршет с напитками и закусками от шеф-повара отеля. В стоимость билета входит:

  • Велкам-часть с бокалом игристого.
  • Спектакль-экскурсия.
  • Фуршет с напитками.
  • Фотографии на фоне невероятных видов на Кремль.
  • Открытка на память.

Тайминг мероприятия

Продолжительность: 2–2,5 часа.

  • 19:00 – 19:30: Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого.
  • 19:30 – 20:30: Спектакль-экскурсия.
  • 20:30 – 21:00: Фуршет с напитками по завершении экскурсии.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Hilton Moscow Leningradskaya Москва, Каланчевская, 21/40
19:30 от 6300 ₽
2 августа
Hilton Moscow Leningradskaya Москва, Каланчевская, 21/40
19:30 от 6300 ₽
9 августа
Hilton Moscow Leningradskaya Москва, Каланчевская, 21/40
19:30 от 6300 ₽
16 августа
Hilton Moscow Leningradskaya Москва, Каланчевская, 21/40
19:30 от 6300 ₽
23 августа
Hilton Moscow Leningradskaya Москва, Каланчевская, 21/40
19:30 от 6300 ₽
30 августа
Hilton Moscow Leningradskaya Москва, Каланчевская, 21/40
19:30 от 6300 ₽

Фотографии

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»

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