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Кто разбудит солнышко?
Киноафиша Кто разбудит солнышко?

Спектакль Кто разбудит солнышко?

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кукольный спектакль для детей по румынской сказке

«Кто разбудит солнышко?» — это нежная и трогательная история, основанная на румынской сказке. Спектакль рассказывает о приключениях двух маленьких снеговичков, которые мечтают продлить зиму и отправляются в далекое путешествие, чтобы попросить Солнышко подольше не выходить. Им хочется ещё немного насладиться морозными днями и снежными играми.

Встреча с лесными жителями

На пути снеговички встречают лесных жителей — Белочку, Зайчика и Ежика, которые с нетерпением ждут наступления весны и тепла. Перед главными героями встает непростая дилемма: продолжить свое путешествие к Солнышку или уступить друзьям, которые так мечтают о теплом времени года.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы дружбы, доброты и умения жертвовать собственными желаниями ради других. Эта история учит маленьких зрителей ценить заботу о близких и радоваться за других.

Музыкальное сопровождение

Особое очарование спектаклю придает музыка Антонио Вивальди. Она создаёт атмосферу волшебной зимней сказки и помогает зрителям погрузиться в удивительный мир лесных приключений.

Для кого?

Этот кукольный спектакль станет настоящим подарком для детей и их родителей. Увлекательный сюжет, яркие персонажи и красивая музыка оставят теплые воспоминания в сердцах каждого зрителя.

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