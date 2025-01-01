Меню
Кто Есенин?
Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Кто Есенин: парадоксы жизни великого поэта в музыкальном спектакле Терезы Дуровой

Едва ли в России найдется поэт с такой сложной судьбой, как Сергей Есенин. От всеобщего поклонения при жизни до забвения на долгие годы и, наконец, к обретению окончательного бессмертия в наши дни — его жизнь полна парадоксов.

Есенин стал символом русской души: он был ранимым и бескомпромиссным, спонтанным и в то же время расчетливым, измученным и бессмертным. Но кто же он на самом деле? Это вопрос, который задаются многие. Провокатор, который подогревал интерес к своему творчеству через эпатаж; романтик, воспевавший красоту русской природы; патриот, остро чувствовавший трагизм своей эпохи — все эти черты объединяют фигуру Есенина.

Литераторы-современники настороженно относились к нему как к инородному телу в их эстетически выверенной среде. Пророчили короткий век, а он, будто предчувствуя, что нужно успеть сказать, продолжал писать.

Спектакль "Кто Есенин"

Спектакль "Кто Есенин" переносит зрителей в прошлое, в подвал типографии, где век назад собиралась разношерстная публика, чтобы обсудить последние новости и сплетни о поэте. В этом пространстве царила особая атмосфера: Есенин сам был темой обсуждений.

Далее действие перемещается в наши дни, в пространство музыкального клуба, находящегося в этом же подвале. Здесь завсегдатаи поют песни на стихи Есенина и по-своему "проживают" строки, которые спустя сто лет звучат актуально и злободневно.

Этот спектакль — уникальная возможность не только узнать больше о жизни и творчестве Есенина, но и почувствовать, как его слова остаются живыми и современными даже в нашем времени.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Егор Комаров
Ольга Надуваева
Михаил Бубер
Данила Теплов
Даниил Исламов

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3 октября пятница
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
30 октября четверг
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
27 ноября четверг
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
3 декабря среда
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
25 декабря четверг
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽

