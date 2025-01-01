Концерт Крыли в Санкт-Петербурге

Артистка из Якутии Крыли отправляется в Северную столицу с новым сольным шоу. Это выступление обещает стать запоминающимся событием для всех поклонников новой российской нео-поп-сцены.

Творческий путь Крыли

Крыли сочетает танцевальное звучание с интеллектуальной и ироничной подачей, что привлекает внимание новой аудитории. После успешных релизов «Селфлав» и «Bolt», суммарно собравших более 5 миллионов прослушиваний, артистка уверенно занимает топовые позиции на стриминговых платформах, ежедневно собирая свыше 200 000 прослушиваний.

Новый голос времени

Крыли подтверждает свой статус одного из самых ярких голосов нового поколения, выводя поп-музыку на новый уровень. Её музыка сочетает дерзость, тонкость и глубокую личную нотку. Творчество артистки активно поддерживается крупными блогерами и коллегами по цеху, а её треки регулярно попадают в чарты Shazam и VK в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Армении.

Шоу, которое нельзя пропустить

Выступление Крыли — это не просто концерт, а визуально и музыкально продуманное шоу, где каждый элемент — от вокала до костюма — работает на создание единого художественного образа. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события и насладиться звуками, светом и текстами, которые останутся с вами надолго.