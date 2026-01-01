Шедевры Мировой Киномузыки при Свечах

Музыка кино в исполнении «Вселенная классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на вечер, где прозвучат самые узнаваемые мелодии из фильма. Талантливые артисты исполнят музыку, ставшую частью культурного кода: от эпических тем до тонких лирических мотивов, создающих атмосферу кино.

Каждое произведение будет звучать так, будто сам фильм оживает в памяти. В свете свечей киномузыка открывает новые грани: она становится объёмной и глубокой, вызывая те чувства, ради которых мы пересматриваем любимые ленты. Этот вечер станет настоящей встречей с музыкой, которая уже живет внутри нас.

Полезная информация

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Концертный зал расположен на 3 этаже, в здании музея лифта нет.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.