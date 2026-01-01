Спектакль Круглый год

Красноярский театр кукол представляет уникальный спектакль для самых маленьких зрителей. Действие разворачивается в специальном шатре, который напоминает небесную сферу, создавая удивительное театральное пространство.
Основной сюжет спектакля — смена времён года. Вместо слов представлены тихие звуки и нежные мелодии, которые помогают малышам начать осваивать театральный мир.
Каждое время года раскрывается через персонажей, предметы и действия, погружая маленьких зрителей в неповторимую атмосферу. Спектакль вызывает яркие и живые эмоции у детей. В конце представления маленькие зрители получат маленький бумажный подарок — приятный сюрприз на память.
После окончания спектакля шатер превращается в открытую площадку, где юные зрители могут потрогать экспонаты, осмотреть их и сделать фотографии на память о своём первом походе в театр.
Спектакль создан при поддержке Фонда Михаила Прохорова и станет прекрасным событием для родителей, желающих познакомить своих детей с искусством театра.