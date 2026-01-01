Спектакль Круглый год

Оповещения от Киноафиши
Круглый год
Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для самых маленьких в Красноярском театре кукол

Красноярский театр кукол представляет уникальный спектакль для самых маленьких зрителей. Действие разворачивается в специальном шатре, который напоминает небесную сферу, создавая удивительное театральное пространство.

Смена времён года в театре

Основной сюжет спектакля — смена времён года. Вместо слов представлены тихие звуки и нежные мелодии, которые помогают малышам начать осваивать театральный мир.

Создание уникальной атмосферы

Каждое время года раскрывается через персонажей, предметы и действия, погружая маленьких зрителей в неповторимую атмосферу. Спектакль вызывает яркие и живые эмоции у детей. В конце представления маленькие зрители получат маленький бумажный подарок — приятный сюрприз на память.

Возможности для взаимодействия

После окончания спектакля шатер превращается в открытую площадку, где юные зрители могут потрогать экспонаты, осмотреть их и сделать фотографии на память о своём первом походе в театр.

Поддержка и реализация

Спектакль создан при поддержке Фонда Михаила Прохорова и станет прекрасным событием для родителей, желающих познакомить своих детей с искусством театра.

Март
Апрель
20 марта пятница
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
21 марта суббота
18:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
24 марта вторник
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
1 апреля среда
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
2 апреля четверг
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

