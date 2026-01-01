Спектакль «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина представит спектакль по знаменитой пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Это произведение продолжает оставаться актуальным благодаря своей способности говорить о вечных человеческих темах.

История и содержание

Первоначально написанная в 1842 году, пьеса «Женитьба» за почти два века приобрела статус классики. Гоголь задумывал её как «Женихи», и с тех пор произведение приковывает внимание зрителей своим остроумным подходом к затратам жизни.

В ней раскрывается извечный конфликт между стремлением к счастью и страхом перед переменами. Пьеса указывает на наши внутренние сомнения и ожидания, делающие её близкой каждому зрителю. Гоголевская ирония, представляющая собой отражение страхом и нерешительности, делает спектакль не только смешным, но и трогающим.

Спектакль в Красноярске

Зрители смогут насладиться необычным спектаклем в двух действиях, продолжительностью 2 часа 30 минут с антрактом. Театр предлагает перенестись в мир гоголевского абсурда, где мрак находит свет, а смех переплетается со страхом.

«Женитьба» — это не просто спектакль, а эмоциональный квест, в котором каждый зритель столкнется с важным выбором: рискнуть покинуть зону комфорта ради подлинных переживаний или же оставаться в уютном пленении иллюзий.

Преимущества посещения

Спектакль понравится тем, кто ценит глубокие размышления и остроумные сценарии. Это возможность задать себе важные вопросы о внутреннем состоянии и истинных ценностях жизни. Не упустите шанс увидеть, как классика обретает современное звучание на сцене театра.