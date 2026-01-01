Спектакль Женитьба

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина представит спектакль по знаменитой пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Это произведение продолжает оставаться актуальным благодаря своей способности говорить о вечных человеческих темах.
Первоначально написанная в 1842 году, пьеса «Женитьба» за почти два века приобрела статус классики. Гоголь задумывал её как «Женихи», и с тех пор произведение приковывает внимание зрителей своим остроумным подходом к затратам жизни.
В ней раскрывается извечный конфликт между стремлением к счастью и страхом перед переменами. Пьеса указывает на наши внутренние сомнения и ожидания, делающие её близкой каждому зрителю. Гоголевская ирония, представляющая собой отражение страхом и нерешительности, делает спектакль не только смешным, но и трогающим.
Зрители смогут насладиться необычным спектаклем в двух действиях, продолжительностью 2 часа 30 минут с антрактом. Театр предлагает перенестись в мир гоголевского абсурда, где мрак находит свет, а смех переплетается со страхом.
«Женитьба» — это не просто спектакль, а эмоциональный квест, в котором каждый зритель столкнется с важным выбором: рискнуть покинуть зону комфорта ради подлинных переживаний или же оставаться в уютном пленении иллюзий.
Спектакль понравится тем, кто ценит глубокие размышления и остроумные сценарии. Это возможность задать себе важные вопросы о внутреннем состоянии и истинных ценностях жизни. Не упустите шанс увидеть, как классика обретает современное звучание на сцене театра.