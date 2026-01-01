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Красное дерево
Киноафиша Красное дерево

Красное дерево

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О концерте

Большой сольный тур по городам России

Коллектив Красное Дерево, легендарный проект Михаила Краснодеревщика, начинает большое сольное турне по городам России. Эта группа давно завоевала сердца поклонников благодаря своему уникальному звучанию и глубоким текстам, отражающим социальные проблемы.

Культовый проект и его наследие

Красное Дерево — это часть известной рэп-семьи Dots Family Records, которая возникла вокруг знаменитой группы Многоточие. За 25 лет существования коллектив сохранил свой оригинальный стиль, соединяющий в себе элементы остросоциального рагга-шансона с честной и энергичной подачей.

Что ждёт зрителей на концертах

В рамках тура поклонников ожидают главные хиты группы, а также новые треки и масштабная концертная программа. Это идеальная возможность для зрителей насладиться музыкальным наследием Красного Дерева и открыть для себя новые грани творчества коллектива, объединяющие разные эпохи.

Не упустите шанс увидеть Красное Дерево

Приглашаем вас стать частью этого уникального события и встретиться с одной из самых самобытных групп российского андеграундного хип-хопа в вашем городе. Убедитесь, что неповторимая энергетика Красного Дерева не оставит вас равнодушными!

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В других городах
Октябрь
2 октября пятница
20:00
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
10 октября суббота
20:00
Фаcоль Новосибирск, Немировича-Данченко, 142, ТРК «Горский»
16 октября пятница
20:00
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
25 октября воскресенье
19:00
Форт Воронеж, Донбасская, 2в
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