Большой сольный тур по городам России

Коллектив Красное Дерево, легендарный проект Михаила Краснодеревщика, начинает большое сольное турне по городам России. Эта группа давно завоевала сердца поклонников благодаря своему уникальному звучанию и глубоким текстам, отражающим социальные проблемы.

Культовый проект и его наследие

Красное Дерево — это часть известной рэп-семьи Dots Family Records, которая возникла вокруг знаменитой группы Многоточие. За 25 лет существования коллектив сохранил свой оригинальный стиль, соединяющий в себе элементы остросоциального рагга-шансона с честной и энергичной подачей.

Что ждёт зрителей на концертах

В рамках тура поклонников ожидают главные хиты группы, а также новые треки и масштабная концертная программа. Это идеальная возможность для зрителей насладиться музыкальным наследием Красного Дерева и открыть для себя новые грани творчества коллектива, объединяющие разные эпохи.

Не упустите шанс увидеть Красное Дерево

Приглашаем вас стать частью этого уникального события и встретиться с одной из самых самобытных групп российского андеграундного хип-хопа в вашем городе. Убедитесь, что неповторимая энергетика Красного Дерева не оставит вас равнодушными!