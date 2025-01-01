Спектакль Не рой другому яму, сам в нее попадешь

Сказка о борьбе за спасение и победе добра

По пьесе Б. Сударушкина (инсценировка Михаила Миленина), эта сказка рассказывает о том, как сын ради спасения своего отца готов преодолеть любые трудности. На его пути встречаются даже Леший и Баба-Яга, которые оказываются помощниками в трудный момент.

Мудрость и победа добра

Жадные обманщики, пославшие его на верную смерть, не знали, что добро всегда побеждает. Спектакль учит важной истине: не рой другому яму, сам в нее попадешь.

Спектакль для младших школьников

Эта история идеально подходит для младших школьников, обучая их важным жизненным урокам через сказочные элементы, волшебство и приключения.