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Не рой другому яму, сам в нее попадешь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Не рой другому яму, сам в нее попадешь

Спектакль Не рой другому яму, сам в нее попадешь

Постановка
Детский сказочный театр 6+
Режиссер Михаил Миленин, Ирина Миленина
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сказка о борьбе за спасение и победе добра

По пьесе Б. Сударушкина (инсценировка Михаила Миленина), эта сказка рассказывает о том, как сын ради спасения своего отца готов преодолеть любые трудности. На его пути встречаются даже Леший и Баба-Яга, которые оказываются помощниками в трудный момент.

Мудрость и победа добра

Жадные обманщики, пославшие его на верную смерть, не знали, что добро всегда побеждает. Спектакль учит важной истине: не рой другому яму, сам в нее попадешь.

Спектакль для младших школьников

Эта история идеально подходит для младших школьников, обучая их важным жизненным урокам через сказочные элементы, волшебство и приключения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
17 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
26 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽

Фотографии

Не рой другому яму, сам в нее попадешь Не рой другому яму, сам в нее попадешь

В ближайшие дни

Вредные привычки
16+
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Вредные привычки
20 августа в 19:00 Театр Эстрады
от 1500 ₽
Двое
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Иммерсивный
Двое
23 июля в 20:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Ночь ее откровений
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Комедия Драма
Ночь ее откровений
22 августа в 19:00 Театриум на Серпуховке
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