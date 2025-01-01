Меню
В гостях у Деда Мороза
Билеты от 990₽
0+
Возраст 0+
Билеты от 990₽

О спектакле

Новогоднее шоу «В гостях у Деда Мороза»

Приглашаем детей и их родителей посетить самое волшебное место в мире – Фабрику Деда Мороза! Здесь Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой и командой весёлых снеговиков создает новогодние подарки. Однако в праздник вмешивается хитрая Колдунья, и приключения начинаются!

Для кого подходит шоу?

Шоу идеально подходит для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Программа включает много интерактивных игр с детьми, что гарантирует незабываемые впечатления в эти новогодние праздники.

Программа мероприятия

На шоу вас ждет множество развлечений:

  • Встреча и игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и веселыми снеговиками
  • Новогодний хоровод
  • Мини-шоу мыльных пузырей
  • Поролоновое шоу
  • Игры с надувным реквизитом
  • Бумажное шоу
  • Танцевальные интерактивы и флешмоб!

Место проведения

Шоу пройдет в камерном зале на 140 мест в павильоне «Казахстан» на ВДНХ. Адрес: Проспект Мира, 119, стр. 11 (павильон 11).

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно, но без предоставления отдельного места.

Новогодний подарок

Фирменный новогодний подарок приобретается отдельно от билета на шоу. Он включает в себя:

  • Брендированная упаковка из плотного картона с новогодней раскраской
  • 250 г вкусных конфет и сладостей
  • Игрушка-лабиринт с шариком
  • Прыгающие липучки
  • Карандаш-трансформер с восковыми мелками
  • Аква-тату в новогодней тематике
  • Неоновые браслеты
  • Шарик-попрыгунчик

Получить подарок можно в фойе до и после начала каждого сеанса. Обратите внимание, тираж новогодних подарков ограничен!

Купить билет на спектакль В гостях у Деда Мороза

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
14 декабря воскресенье
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
20 декабря суббота
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
27 декабря суббота
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
30 декабря вторник
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
2 января пятница
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
3 января суббота
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
4 января воскресенье
11:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
13:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽
17:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 990 ₽

Фотографии

В гостях у Деда Мороза В гостях у Деда Мороза В гостях у Деда Мороза В гостях у Деда Мороза

