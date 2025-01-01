Спектакль В гостях у Деда Мороза

Приглашаем детей и их родителей посетить самое волшебное место в мире – Фабрику Деда Мороза! Здесь Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой и командой весёлых снеговиков создает новогодние подарки. Однако в праздник вмешивается хитрая Колдунья, и приключения начинаются!
Шоу идеально подходит для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Программа включает много интерактивных игр с детьми, что гарантирует незабываемые впечатления в эти новогодние праздники.
На шоу вас ждет множество развлечений:
Шоу пройдет в камерном зале на 140 мест в павильоне «Казахстан» на ВДНХ. Адрес: Проспект Мира, 119, стр. 11 (павильон 11).
Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно, но без предоставления отдельного места.
Фирменный новогодний подарок приобретается отдельно от билета на шоу. Он включает в себя:
Получить подарок можно в фойе до и после начала каждого сеанса. Обратите внимание, тираж новогодних подарков ограничен!