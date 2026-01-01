Спектакль Котенок по имени Гав

О друзьях и приключениях: кукольный спектакль по рассказам Григория Остера

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В основу спектакля легли знаменитые рассказы Григория Остера о неразлучных друзьях – любознательном котёнке по имени Гав и его верном товарище, щенке Шарике. Эти герои, едва выйдя из дома, оказываются в водовороте забавных происшествий и удивительных открытий.

Гав не боится неприятностей. Он с легкостью объясняет, для чего нужен секретный язык, и почему бояться грозы веселее с другом. Вместе с Шариком они преодолевают трудности, справляются со страхами и познают мир, полный важных жизненных уроков.

Трогательная история о дружбе

Этот спектакль — добрая, умная и очень трогательная история о дружбе и взаимовыручке. Сказка затрагивает взаимоотношения детей и взрослых, показывая, как важно уметь поддерживать друг друга. Яркие декорации, остроумные диалоги и живая игра актёров создают неповторимую атмосферу, где смех и доброта идут рука об руку.

Мнение режиссера

Режиссер Ольга Петухова отмечает: «Спектакль помогает детям через сопереживание героям осознать, что необычное имя или внешность – это не повод для грусти, а особенность, которая может стать преимуществом».