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Котенок по имени Гав
Киноафиша Котенок по имени Гав

Спектакль Котенок по имени Гав

Режиссер Ольга Петухова
Продолжительность 45 минут

О спектакле

О друзьях и приключениях: кукольный спектакль по рассказам Григория Остера

Большие гастроли Красноярского театра кукол

В основу спектакля легли знаменитые рассказы Григория Остера о неразлучных друзьях – любознательном котёнке по имени Гав и его верном товарище, щенке Шарике. Эти герои, едва выйдя из дома, оказываются в водовороте забавных происшествий и удивительных открытий.

Гав не боится неприятностей. Он с легкостью объясняет, для чего нужен секретный язык, и почему бояться грозы веселее с другом. Вместе с Шариком они преодолевают трудности, справляются со страхами и познают мир, полный важных жизненных уроков.

Трогательная история о дружбе

Этот спектакль — добрая, умная и очень трогательная история о дружбе и взаимовыручке. Сказка затрагивает взаимоотношения детей и взрослых, показывая, как важно уметь поддерживать друг друга. Яркие декорации, остроумные диалоги и живая игра актёров создают неповторимую атмосферу, где смех и доброта идут рука об руку.

Мнение режиссера

Режиссер Ольга Петухова отмечает: «Спектакль помогает детям через сопереживание героям осознать, что необычное имя или внешность – это не повод для грусти, а особенность, которая может стать преимуществом».

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
25 сентября пятница
11:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 500 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽

Фотографии

Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав

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