Спектакль Динь-дон, я ваша мама

Каждый взрослый и малыш знают, что «Мама – первое слово, Главное слово в каждой судьбе…» Новый вариант старой-старой сказки «Волк и семеро козлят» не только порадует и приятно удивит маленьких зрителей, но и перенесёт в детство их родителей.
Жила-была Коза, у которой были детки-козлятки. Она любила их так, как только мать может любить своих детей. Однако козлята были настоящими шалуньями, донимая жителей леса, особенно Волка, который старался обходить стороной юных забияк. Для козлят Волк стал самой заманчивая мишенью.
Как-то раз, уходя на ярмарку, Коза строго-настрого наказала козлятам не открывать дверь никому, кроме неё. Чтобы козлята её узнали, Коза спела им песенку: «Динь-дон, я – ваша мама, Я – ваша мама, Вот мой дом…»
Настало время проучить непосед, и Волку придётся идти на крайние меры. Как именно он это сделает и что произойдёт с козлятами и Волком в итоге? Все ответы вы найдёте в нашем ярком музыкальном спектакле!
В создании спектакля принимали участие:
Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, полное музыки и приключений!