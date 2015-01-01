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Динь-дон, я ваша мама
Киноафиша Динь-дон, я ваша мама

Спектакль Динь-дон, я ваша мама

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят»

Каждый взрослый и малыш знают, что «Мама – первое слово, Главное слово в каждой судьбе…» Новый вариант старой-старой сказки «Волк и семеро козлят» не только порадует и приятно удивит маленьких зрителей, но и перенесёт в детство их родителей.

Сюжет спектакля

Жила-была Коза, у которой были детки-козлятки. Она любила их так, как только мать может любить своих детей. Однако козлята были настоящими шалуньями, донимая жителей леса, особенно Волка, который старался обходить стороной юных забияк. Для козлят Волк стал самой заманчивая мишенью.

Как-то раз, уходя на ярмарку, Коза строго-настрого наказала козлятам не открывать дверь никому, кроме неё. Чтобы козлята её узнали, Коза спела им песенку: «Динь-дон, я – ваша мама, Я – ваша мама, Вот мой дом…»

Приключения и уроки

Настало время проучить непосед, и Волку придётся идти на крайние меры. Как именно он это сделает и что произойдёт с козлятами и Волком в итоге? Все ответы вы найдёте в нашем ярком музыкальном спектакле!

Команда спектакля

В создании спектакля принимали участие:

  • Аранжировщик музыки: Владимир Толковидов
  • Музыкальный руководитель: Анна Розенберг

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, полное музыки и приключений!

Режиссер
Оксана Штанина
В ролях
Екатерина Филимонова
Елена Шингареева
Алексей Согрин
Виктор Федосеев
Марина Депутатова

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В других городах
Октябрь
4 октября воскресенье
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 500 ₽

Фотографии

Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама Динь-дон, я ваша мама

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