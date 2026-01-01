Оповещения от Киноафиши
Тайный жар
Киноафиша Тайный жар

Спектакль Тайный жар

Постановка
Челябинский камерный театр 16+
Режиссер Владимир Филонов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-посвящение Марине Цветаевой

Наша поэзия полна имен, но есть одно, которое выделяется на фоне остальных — это имя Марины Цветаевой. Уникальный талант, потрясающая судьба и завораживающая любовь привлекли внимание не только ее современников, но и будущих поколений. Иосиф Бродский назвал Цветаеву лучшим поэтом XX века, что подчеркивает ее неоспоримый вклад в литературу.

Спектакль, посвященный жизни и творчеству Марины, станет отражением ее внутренней борьбы — поединка бога и черта в ее душе. Зрителей ждет не только резонирующая поэзия, но и глубокие эмоции, которые смогут оставить след в сердце каждого. Этот спектакль — своеобразное обращение к тем, кто ценит искусство и понимает его многослойность.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Поэзия Цветаевой — это не просто слова, это целый мир, полный любви, страсти и человеческих переживаний.

Фотографии

